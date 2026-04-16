Economia

La Bce potrebbe non alzare i tassi, parola di Bloomberg

Non una scelta politica ma una proiezione attendista mentre l'Ue rischia grosso in caso di ulteriore stretta

di Maria Graziosi - 16 Aprile 2026

Forse non tutto è perduto, a cominciare dal senno: stando a quanto risulta a Bloomberg la Bce sarebbe orientata a non alzare i tassi alla prossima seduta che si terrà a fine mese. Certo, è ancora presto per dirlo con certezza. La situazione della guerra in Medio Oriente è tutt’altro che stabilita. Però qualche segnale positivo per i mercati (e per i cittadini che hanno contratto un mutuo…) ci sarebbe. Alzare i tassi adesso potrebbe dare una mazzata esiziale a ciò che resta della produttività europea già messa a durissima prova dalla rigida politica monetaria avviata ai tempi della crisi energetica insorta post-guerra in Ucraina.

La Bce potrebbe non alzare i tassi

Il titolone di Bloomberg è di quelli che danno speranza. I mercati non vedono l’ora che una situazione del genere davvero si possa concretizzare. Che non ci siano, insomma, ulteriori scossoni e che resti aperto l’accesso al credito, decisivo e fondamentale per garantire gli investimenti e il buon funzionamento del sistema economico continentale in un momento durissimo e innervato di tensione come questo. Creare nuove tensioni e strozzatura potrebbe far male a tutti, a cominciare dalla Germania che vive un periodo di pericoloso (e inammissibile) rischio recessione.

L’urlo del Fmi

Agli economisti di tutte le latitudini, però, quella di alzare i tassi sembra l’unica ricetta possibile. Si urla al pericolo stagflazione, la letale combinazione tra inflazione e stagnazione economica. Un problema vero che non si può risolvere con la (solita e scolastica) soluzione di innalzare il costo del denaro. La Bce, invece, potrebbe scegliere di non toccare i tassi e anzi attendere ancora un po’ per comprendere, ecco le ragioni profonde che ispirerebbero l’azione attendista a Francoforte, l’evoluzione di ciò che succederà tra Hormuz e Golfo Persico.