Italpress Notizie Spettacoli

Adriano Celentano, uscito il primo remix ufficiale di “L’emozione non ha voce”

di Italpress - 5 Dicembre 2025

MILANO (ITALPRESS) – Un regalo prezioso per tutti i fan di Adriano Celentano: a 26 anni dalla sua uscita L’Emozione Non Ha Voce, uno dei brani più amati del suo repertorio recente, rivive in una veste inedita e contemporanea grazie al suo primo remix ufficiale. A firmarlo è un dj italiano di fama internazionale, Samuele Sartini, che con i suoi rework e mash-up ha infiammato i dancefloor di tutto il mondo, ha accumulato milioni di ascolti e ha impreziosito le colonne sonore di maestri del cinema del calibro di Clint Eastwood. L’Emozione Non Ha Voce (Io Non So Parlar D’Amore) – Samuele Sartini Remix sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming a partire da oggi venerdì 5 dicembre via Clan Celentano / Universal Music Italia. La versione fisica in 45 giri, in uscita il 19 dicembre, è già disponibile in preorder nello store ufficiale di Universal, dove è anche possibile acquistare gli undici album tra cui Il ragazzo della via Gluck, Azzurro, Le robe che ha detto Adriano, I mali del secolo, Yuppi Du e Svalutation in edizione Greenyl – vinili ecosostenibili e a basso impatto ambientale – pubblicati lo scorso anno.

L’Emozione Non Ha Voce (Io Non So Parlar D’Amore) – Samuele Sartini Remix è la perfetta unione tra la meravigliosa linea melodica originale, magistralmente interpretata da Celentano, e le atmosfere cariche di energia che sono il marchio distintivo di Sartini. Pubblicata per la prima volta nel 1999 all’interno dell’album Io non so parlar d’amore e scritta da Gianni Bella e Mogol, L’emozione non ha voce rimase in classifica per ben 101 settimane consecutive, vendendo oltre 2 milioni di copie ed è ancora oggi è una delle canzoni d’amore più amate dagli italiani. L’inconfondibile voce di Celentano e la sua grande interpretazione, continuano ad accompagnarci con uno stile unico e senza tempo.

– foto ufficio stampa Universal Music –

(ITALPRESS).