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Aereo cargo fuori pista a Miami: cinque morti e feriti, il Boeing prende fuoco

di Paolo Stefani - 7 Settembre 2026

All’aeroporto internazionale di Miami un aereo cargo è uscito di pista poco dopo l’atterraggio ed è stato avvolto dalle fiamme. Il bilancio dell’incidente è di almeno cinque persone morte e altre cinque rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di emergenza e nello spegnimento dell’incendio.

Il velivolo coinvolto è un Boeing 767-300 di Prime Air, la compagnia cargo legata ad Amazon. Il volo Prime Air 7598 era partito dall’aeroporto Luis Muñoz Marín di San Juan, a Porto Rico, diretto a Miami. L’atterraggio è avvenuto intorno alle 14, ora locale, ma qualcosa è andato storto nella fase conclusiva della manovra.

La ricostruizione

Secondo le prime informazioni, dopo aver toccato terra l’aereo non sarebbe riuscito a fermarsi entro i limiti della pista. Il Boeing ha quindi oltrepassato l’area di atterraggio e, nella sua corsa, avrebbe colpito diversi veicoli prima di fermarsi e prendere fuoco.

A dare conto della situazione è stata la polizia di Miami. «Le unità sono arrivate e hanno visto che l’aereo aveva preso fuoco in seguito all’incidente», hanno riferito le autorità, spiegando che i pompieri erano al lavoro per contenere e spegnere le fiamme.

Anche Amazon ha confermato il coinvolgimento di uno dei propri aerei cargo. La società ha fatto sapere di essere impegnata nella raccolta delle informazioni sull’accaduto e di collaborare con le autorità per ricostruire la dinamica dell’incidente.

L’aeroporto di Miami ha comunicato che il volo è uscito di pista ed è rimasto fermo nell’area nord-occidentale dello scalo. In seguito all’incidente, tutte le piste sono state temporaneamente chiuse e il traffico aereo interrotto, mentre proseguivano le operazioni dei soccorritori.