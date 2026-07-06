Al Bioparco di Roma aperta la nuova area delle linci euroasiatiche

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Circa 500 mq per i due maschi gemelli, Kouban e Sanja

di Askanews - 6 Luglio 2026

Roma, 6 lug. (askanews) – Al Bioparco di Roma è stato creato il nuovo exhibit delle linci euroasiatiche. Da oggi i due maschi Kouban e Sanja hanno a disposizione un’area esterna di circa 500 metri quadrati, ricca di piante e percorsa da un ruscello. I due gemelli di 12 anni – nati in un giardino zoologico francese dedicato alla conservazione dei felini – sono arrivati al Bioparco nel 2014. Sono entrambi schivi e solitari, come da caratteristiche della specie. Per questo l’area, che è attigua alla valle degli orsi, è ricca di vegetazione montana con rifugi naturali dove gli animali hanno la possibilità di nascondersi; sono state inoltre inserite delle pedane con grandi tronchi per arrampicarvisi.

“Il Bioparco di Roma conferma il suo impegno nel superamento del concetto di zoo tradizionale, dichiara la presidente Paola Palanza, etologa e professore ordinario presso l’Università di Parma. “Attraverso la progressiva demolizione dei vecchi recinti, si creano habitat più ampi nel rispetto dell’etologia, l’ecologia e la biogeografia delle specie. In questo contesto, inauguriamo il nuovo spazio dedicato alle linci, che prendono oggi possesso del loro nuovo territorio, molto più ampio e strutturato. L’area è stata progettata per garantire il massimo benessere animale, tramite una maggiore complessità ambientale, con percorsi articolati per incoraggiare i comportamenti naturali di esplorazione e caccia, e spazi interni, tane, appartati e sicuri, dove gli animali possono ritirarsi in qualsiasi momento. Completano l’area – conclude la Presidente – i pannelli informativi e gli elementi educativi presenti lungo il percorso, che raccontano l’ecologia dell’animale, il suo comportamento, il suo ritorno in alcune aree europee e le minacce legate alla frammentazione degli habitat e alla persecuzione diretta”.

La lince euroasiatica è il più grande e raro felino europeo, il suo peso varia da 18 a 36 kg. La lunghezza del corpo varia tra i 70 e i 130 cm, l’altezza tra i 60 e i 65 cm. In molti paesi d’Europa, Italia compresa, la lince si è estinta all’inizio del 1900. Dagli anni ’70 però, grazie a progetti di reintroduzione, ha nuovamente fatto la sua comparsa in Svizzera, Austria e Germania ricolonizzando anche parte delle Alpi. È minacciata dalla perdita dell’habitat e dalla persecuzione da parte dell’uomo.

(Credit immagini Laura Clementi – archivio Bioparco di Roma)