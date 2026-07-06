Architettura

Al via lo svaro del Ponte al Pino a Firenze: le immagini dei lavori

di Redazione - 6 Luglio 2026

(LaPresse)Sono iniziati alle 23 di ieri sera i lavori della prima fase della sostituzione di Ponte al Pino a Firenze, che comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria sulle tratte Firenze Campo di Marte-Firenze Rifredi e Firenze Campo di Marte-Firenze Santa Maria Novella fino alle 4 del 10 luglio. I lavori causeranno modifiche alla circolazione, già comunicate da tempo e inserite sui sistemi di vendita delle imprese di trasporto. Le attività richiedono due distinte finestre di interruzione della circolazione ferroviaria, necessarie per consentire la rimozione dell’impalcato esistente e, successivamente, il varo della nuova struttura. Lo svaro del vecchio ponte e il successivo varo di quello nuovo saranno effettuati con una gru da 2.000 tonnellate.

Il nuovo ponte, del peso di circa 550 tonnellate, sarà posato in un’unica soluzione, mentre l’attuale impalcato verrà rimosso in tre sezioni distinte. L’intervento rappresenta una tappa significativa nel percorso di rinnovo e potenziamento della sicurezza di un’infrastruttura strategica per la mobilità cittadina, che collega il centro di Firenze con l’area di Campo di Marte.