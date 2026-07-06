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Tifone Bavi, il mostro del Pacifico. Venti record e isole in allerta totale

Il super tifone che sta riscrivendo in poche ore le mappe delle zone più a rischio.

di Gianluca Pascutti - 6 Luglio 2026

Il tifone Bavi è diventato in poche ore uno dei sistemi più violenti del Pacifico occidentale. La struttura è compatta, con un occhio ben definito e bande di pioggia estese. I venti sostenuti raggiungono valori estremi, tipici di un super tifone di alta categoria. La pressione centrale è molto bassa, segnale di un ciclone esplosivo e ancora potenzialmente in evoluzione. La traiettoria interessa un’area densamente abitata e strategica dal punto di vista commerciale.

Il tifone Bavi si è intensificato in modo rapidissimo, grazie a mari molto caldi e atmosfera stabile in quota. Le acque superficiali superano i 30 gradi, un vero carburante per la convezione profonda. L’assenza di forte wind shear ha permesso al nucleo di restare compatto e simmetrico. Questa combinazione di fattori ha favorito la transizione verso il super tifone Bavi con venti devastanti. I modelli numerici indicano ancora un margine per ulteriori oscillazioni di intensità nelle prossime ore.

Aree più esposte tra Guam e Marianne

Le isole di Guam e delle Marianne Settentrionali risultano tra le zone più minacciate. Sono previste piogge torrenziali, con accumuli eccezionali in poche ore. Le mareggiate potranno superare diversi metri, con rischio di erosione costiera e danni alle infrastrutture portuali. Sull’isola di Rota il passaggio ravvicinato del nucleo ha già portato condizioni estreme. La combinazione di vento, pioggia e onde rende il quadro di rischio molto elevato.

Impatti attesi e scenari di rischio

Il tifone Bavi può causare blackout estesi e interruzioni delle comunicazioni. Le raffiche di vento mettono a rischio tetti, linee elettriche e strutture leggere. Le mareggiate possono invadere le aree costiere basse, soprattutto durante l’alta marea. Le piogge torrenziali aumentano il pericolo di frane e alluvioni lampo nei rilievi interni. Ogni variazione di traiettoria può spostare il massimo impatto su nuove aree abitate.

Monitoraggio continuo e prudenza assoluta

Il comportamento del tifone Bavi richiede un monitoraggio costante. Le autorità locali mantengono elevata l’attenzione sui piani di evacuazione e sulle strutture critiche. Per chi vive nelle zone esposte, la prudenza resta la prima forma di protezione. In presenza di un super tifone di questa intensità, ogni ora di anticipo nelle decisioni può fare la differenza.