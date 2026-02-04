Italpress Notizie Ambiente

Al via la settimana nazionale per le Stem, dedica speciale alla ricerca artica

di Italpress - 4 Febbraio 2026

ROMA (ITALPRESS) – Torna la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM), promossa dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), con iniziative in tutta Italia da oggi all’11 febbraio per avvicinare studentesse e studenti allo studio delle discipline scientifiche e valorizzare il ruolo della ricerca.

L’edizione 2026 è dedicata alle ricercatrici e ai ricercatori italiani impegnati nelle attività di ricerca nell’Artico, una delle aree più strategiche e sensibili del Pianeta per lo studio del cambiamento climatico e delle trasformazioni ambientali globali.

La Settimana STEM è giunta alla sua terza edizione ed è stata istituita con la legge 187 del 2023. A conclusione delle iniziative, l’11 febbraio, si celebrerà la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza.

La dedica alla ricerca artica valorizza il contributo scientifico dell’Italia nelle regioni polari, riconosciuto a livello internazionale. Un impegno che vedrà il nostro Paese protagonista anche il 3 e 4 marzo prossimi, quando l’Italia ospiterà l’Arctic Circle Polar Summit, un appuntamento internazionale dedicato all’Artico e alle sue principali sfide scientifiche, ambientali e geopolitiche.

“Studiare le STEM – spiega il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini – significa aprirsi a esperienze professionali straordinarie: lavorare in contesti internazionali, misurarsi con sfide reali, contribuire a progetti che incidono sul futuro del Pianeta. È ciò che ogni giorno fanno le nostre ricercatrici e i nostri ricercatori impegnati nell’Artico, ed è il valore che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni. Dedicare loro la Settimana significa riconoscere una comunità scientifica di altissimo livello, protagonista nei principali network internazionali e capace di generare conoscenza, dati e soluzioni decisive per il futuro del pianeta. Investire nelle STEM vuol dire investire sul futuro non solo dell’Italia ma del Pianeta”.

