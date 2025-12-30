Attualità

Alfonso Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione

di Emily Gabrielli - 30 Dicembre 2025

Alfonso Signorini, direttore di 'Chi'

Alfonso Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione. La Procura di Milano ha aperto un’indagine a carico del giornalista e conduttore televisivo. Si tratta di un atto dovuto, avviato in seguito alla denuncia presentata nei giorni scorsi da Antonio Medugno, ex concorrente del programma televisivo Grande Fratello.

La querela è stata depositata lo scorso 24 dicembre ed è ora all’attenzione della pm Letizia Mannella. A seguito dell’esposto, la Procura ha proceduto all’iscrizione nel registro degli indagati dei reati ipotizzati, passaggio necessario per consentire lo svolgimento degli accertamenti preliminari.

Secondo quanto emerge dagli atti, Medugno, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, ha chiesto di procedere nei confronti del conduttore per le ipotesi di violenza sessuale ed estorsione. Le contestazioni sono state formalmente inserite nel fascicolo d’indagine, che consentirà ora agli inquirenti di valutare i fatti denunciati, raccogliere eventuali elementi di prova e ascoltare le persone informate sui fatti.

L’apertura dell’indagine non implica alcuna valutazione di colpevolezza, ma rappresenta un passaggio procedurale previsto dalla legge quando viene presentata una denuncia che ipotizza reati di questo tipo. Sarà ora compito della Procura verificare la fondatezza delle accuse, attraverso gli strumenti investigativi previsti dall’ordinamento.

Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul contenuto della denuncia, né sulle circostanze specifiche oggetto dell’esposto. La vicenda, partita con l’inchiesta denuncia di Fabrizio Corona è destinata a svilupparsi nelle prossime settimane. Il racconto di Medugno e del “sistema Signorini” era stato oggetto delle ultime due puntate del format Falsissimo, il canale YouTube dell’ex re dei paparazzi.