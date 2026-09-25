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Alla Festa del Cinema di Roma il film documentario su Jovanotti “Lorenzo”

di Italpress - 25 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – “Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti”, il film documentario diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, sarà presentato in anteprima mondiale alla 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma nella sezione Special Screening. In vista del debutto sul grande schermo, è stato svelato il manifesto ufficiale dell’opera, firmato dall’art director Lorenzo Fanton.

Il film arriverà nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre come evento speciale di sette giorni, distribuito da Plaion Pictures. La pellicola è il frutto di un lavoro durato ben sette anni, durante i quali i due registi hanno seguito l’artista mantenendo uno sguardo intimo e indipendente. “Quando mi hanno proposto di fare un doc ho detto: ok, ma io non voglio saperne niente”, ha raccontato Jovanotti.

“Il patto era semplice: io sono una giraffa nella savana e voi siete quelli di Quark. Quando ho visto il film mi sono commosso e divertito: il racconto mostra la parte di me fuori dalla scena, quando non indosso il costume da Jovanotti”. L’opera si propone di attraversare viaggi, musica e vita privata del cantautore per restituirne un ritratto del tutto inatteso e profondo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).