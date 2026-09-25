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Madonna e Charli XCX insieme nel nuovo brano “Danceteria Afterhours”

di Italpress - 25 Settembre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Madonna e Charli XCX uniscono le forze in “Danceteria Afterhours”, nuovo brano prodotto da Madonna, Andrew Watt, Cirkut e Stuart Price e disponibile su Warner Records. La collaborazione richiama lo spirito di “Danceteria”, singolo di successo che ha segnato gli esordi di Madonna, e nasce dopo il party Club Confessions organizzato dalle due artiste con Saint Laurent durante la Settimana della Moda di Parigi, seguito da una serie di scambi sui social che aveva alimentato le ipotesi di una collaborazione musicale.

“Danceteria” è l’ultimo singolo di Madonna ad aver raggiunto in Italia il primo posto dell’airplay radiofonico ed è tratto da “Confessions II”, album che ha debuttato al numero uno in classifica. Il disco affronta temi personali come amore, trauma, perdita, tradimento e guarigione e ribadisce il legame dell’artista con la musica dance. Domenica, inoltre, Madonna aprirà gli MTV Video Music Awards da Los Angeles con la sua prima esibizione allo show dopo 23 anni. Sarà la sua quinta partecipazione musicale ai VMA, più di qualsiasi altro artista, e guida le nomination di quest’anno con 13 candidature, record personale.

– Foto ufficio stampa Elena Tosi Press –

(ITALPRESS).