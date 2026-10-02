Alla Festa Unità tedesca con Wadephul, Lotito, Fertitta e Montezemolo

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Occasione per festeggiare i 75 anni ripresa relazioni Italia-Germania

di Askanews - 2 Ottobre 2026

Roma, 2 ott. (askanews) – Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul, in visita ufficiale in Italia, è stato l’ospite d’onore della Festa dell’Unità tedesca a Villa Almone, residenza dell’ambasciatore tedesco Thomas Bagger a Roma. Tra le varie autorità presenti, il ministro per gli Affari Europei, Tommaso Foti, il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso, il deputato di Forza Italia Claudio Lotito, Luca Cordero di Montezemolo, l’ambasciatore americano in Italia Tilman J. Fertitta, la deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, i deputati Fdi Giulio Tremonti e Giangiacomo Calovini e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Il ricevimento del primo ottobre è stata inoltre l’occasione per celebrare il 75esimo anniversario della ripresa delle relazioni diplomatiche tra Italia e Germania. Maniche arrotolate, il ministro Wadephul, che nel pomeriggio aveva incontrato alla Farnesina l’omologo Antonio Tajani e che sarà oggi in Vaticano per parlare di Ucraina con l’arcivescovo Paul Richard Gallagher, ha presieduto alla piantumazione di una quercia, simbolo di stabilità, assieme a Giangiacomo Calovini, presidente del gruppo interparlamentare di amicizia Italia-Germania.

“Oggi nel giardino della residenza abbiamo piantumato una quercia, questo è il primo dei 75 alberi che saranno messi a dimora in tutta italia. Un albero per ogni anno della ripresa delle relazioni tra Italia e Germania”, ha affermato l’ambasciatore Bagger.