Esteri

Mamma lascia soli a casa i figli piccoli per andarsene in crociera

In manette una 29enne in Florida, Usa. I quattro bambini, tra cui un neonato di due mesi, abbandonati in casa

di Redazione Web - 2 Ottobre 2026

Mamma, ho perso la nave: lascia i quattro figli piccoli, tra cui un neonato, in casa per andarsene in crociera. Finisce in manette una donna di 29 anni in Florida. Il racconto dei fatti arriva da Nbc. Nei guai è finita una 29enne di North Miami Beach, tale Nathalie Belizaire. Tutto è nato quando il padre di uno dei bambini, che ha solo due mesi, ha visto che la signora aveva postato un biglietto per il giro in nave sulle sue storie di Whatsapp. A quel punto, lui l’ha contattata per chiedergliene conto. E lei l’avrebbe rassicurato: sì, vado in crociera ma lascio i bambini con la loro bisnonna.

Lascia i figli piccoli a casa per andare in crociera

L’uomo, però, non ha creduto fino in fondo alle rassicurazioni di Belizaire. E, sabato scorso, si è recato nei pressi dell’appartamento della donna per verificare che tutto procedesse bene e che i bambini fossero regolarmente accuditi e vigilati. Appena è arrivato ha sentito che la tv era a tutto volume. I bambini erano a casa, parlavano. Ed erano da soli. Il padre ha subito chiamato il 911 e i poliziotti hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione. Scoprendo così che i quattro bambini, tra cui il più piccolo di soli due mesi, erano soli mentre la mamma se la spassava in crociera. E si erano nascosti in bagno, impauriti evidentemente dall’ingresso in casa di estranei.

La bisnonna che non sapeva niente

La bisnonna che avrebbe dovuto, nel racconto di Belizaire, accudirne i figli mentre lei era in crociera non sapeva granché. Ha raccontato ai poliziotti che sì, la nipote le aveva detto che sarebbe stata per qualche giorno fuori città. Ma non le ha mai portato i figli né avrebbe chiesto a lei di occuparsene. Il fratello della mamma, poi, avrebbe riferito agli agenti di aver ricevuto un messaggio dalla 29enne che gli chiedeva di fare un salto a casa a “controllare i figli”. Hanno tentato, i poliziotti, di contattare la mamma. Ma niente da fare. Non è rimasto loro che attendere il suo rientro.

La crociera finisce con le manette

Nathalie Belizarie è stata presa in custodia dagli agenti dopo il suo sbarco a terra. La donna, che tramite i suoi legali ha respinto tutte le accuse, si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti. La cauzione è stata fissata a 10mila dollari. I bambini, intanto, le sono stati tolti e sono stati assegnati a una famiglia affidataria.