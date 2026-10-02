Attualità

Eni non si ferma più: sconto del 20% sui carburanti agricoli

La nuova iniziativa del Cane a Sei Zampe, Lollobrigida ringrazia Descalzi

di Paolo Diacono - 2 Ottobre 2026

Eni non si ferma più: annunciato un nuovo taglio dei prezzi dei carburanti agricoli. Per il settore primario, il Cane a Sei Zampe, ha pensato all’estensione di uno sconto pari al 20 per cento da estendere ai clienti Enilive che acquisteranno, a partire da oggi, nafta e benzina a uso agricolo o per motopesca. Una decurtazione importante che, puntualizzano da San Donato Milanese, va intesa al netto dell’Iva. Lo sconto resterà in vigore da oggi, 2 ottobre, fino alla fine del mese e il termine è stato dunque fissato al 31 ottobre.

Eni nuovo sconto per i carburanti agricoli

La decisione si inquadra nell’ambito della più ampia iniziativa Eni per l’Italia, lo sconto sui carburanti agricoli arriva subito dopo l’imposizione del price cap sui prezzi di gasolio e benzina, applicato nelle stazioni Enilive aderenti dal 28 settembre scorso. E, naturalmente, allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas recentemente annunciato da Plenitude. Eni, come si legge in una nota, “intende dare un nuovo contributo di solidarietà al Paese e a due settori strategici. Quali sono quelli dell’agricoltura e della pesca”. E lo fa in un ambito, quello appunto dei prezzi dei carburanti per la pesca e l’agricoltura, che da sempre rappresenta un vulnus per il settore.

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Lollobrigida ringrazia

La scelta Eni di estendere i tagli anche ai carburanti agricoli fa felice il ministro all’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Che, in una nota, ha ringraziato Claudio Descalzi e l’azienda energetica: “Voglio ringraziare Eni per aver compreso fino in fondo la necessità di sostenere il nostro settore produttivo primario, per quanto possibile, con una tariffa di accesso al carburante che permetta di continuare a svolgere il prezioso compito di custodi dell’ambiente e della sicurezza alimentare italiana”. E dunque: “La riduzione dei prezzi, garantita grazie alla scelta dell’azienda. Permette alle imprese agricole e della pesca di ottenere uno sconto di circa il 20% sulle tariffe attuali”. Infine: “Auspichiamo che le altre compagnie petrolifere presenti sul territorio nazionale emulino il virtuoso comportamento attuato da Eni, così come avvenuto nei giorni scorsi”.