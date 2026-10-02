Cultura & Spettacolo

Oggi l’ultimo round di Prix Italia a L’Aquila

di Andrea Iannuzzi - 2 Ottobre 2026

L’Aquila, Capitale italiana della Cultura 2026, ha accolto la 78ª edizione del Prix Italia, lo storico Concorso internazionale organizzato dalla RAI e dedicato al meglio della produzione radiofonica, televisiva e multimediale, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

L’edizione 2026 si svolge con il contributo del Programma Operativo Complementare (POC Abruzzo 2014-2020) della Regione Abruzzo, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nell’ambito delle convenzioni con Rai Com, e con il contributo del Comune dell’Aquila.

Iniziato il 28 settembre e fino a stasera la città ospita il Festival, le anteprime Rai e il Concorso, che ogni anno coinvolge oltre 100 organismi radiotelevisivi provenienti da circa 90 Paesi. Per la prima volta, il Prix Italia siè svolto nel cuore della città abruzzese, simbolo di rinascita e innovazione, modello di smart city capace di unire memoria storica e trasformazione contemporanea.

Presidente dell’edizione 2026 è Corey Baker, pluripremiato regista e coreografo neozelandese, noto per performance di danza in ambienti estremi e progetti diventati virali, come la coreografia di “Dead Dance” di Lady Gaga, lanciata dalla serie Netflix “Wednesday”, e “Swan Lake Bath Ballet”, creato per la BBC e vincitore del Prix Italia 2021. “È un onore essere Presidente del Prix Italia in un anno dedicato alle arti performative”, ha dichiarato Baker.

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