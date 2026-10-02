Cronaca

Sedico, mistero su 51 gatti scomparsi: lupo o serial killer?

di Simone Talarico - 2 Ottobre 2026

A Sedico, in provincia di Belluno, è mistero per la scomparsa di 51 gatti (di proprietà) nel giro di poche settimane. Un numero particolarmente alto che ha fatto scattare l’allarme tra i proprietari degli animali e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Sul caso stanno ora lavorando i Carabinieri Forestali, che hanno avviato accertamenti per capire cosa stia accadendo nel territorio.

Sedico conta poco più di 10mila abitanti e le numerose sparizioni hanno inevitabilmente alimentato preoccupazione e interrogativi. Gli investigatori stanno cercando soprattutto di stabilire se esista un collegamento tra i diversi episodi.

Gatti scomparsi a Sedico, le ipotesi

Al momento non viene esclusa alcuna pista. Tra le possibilità prese in considerazione c’è quella della presenza di lupi nella zona di Sedico e nei territori circostanti. Alcuni elementi raccolti durante gli accertamenti potrebbero infatti essere compatibili con l’attacco di un predatore.

In alcuni casi sono state recuperate delle carcasse di gatti. Gli animali sono stati trovati smembrati e, secondo quanto riferito dai Forestali, le condizioni dei resti potrebbero essere compatibili proprio con l’azione di un lupo.

Resta però aperta anche un’altra ipotesi. Dietro alla lunga serie di sparizioni potrebbe esserci una persona che prende di mira gli animali. Saranno le indagini a chiarire se questa pista abbia elementi concreti a sostegno oppure se le sparizioni siano riconducibili alla fauna selvatica.

L’appello dell’Aidaa ai proprietari

Sulla vicenda è intervenuta anche l’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente (Aidaa), che ha chiesto di fare chiarezza sulle numerose sparizioni. L’associazione ha inoltre invitato i proprietari dei gatti scomparsi a presentare denuncia alle autorità.

Ai residenti viene consigliata particolare prudenza, soprattutto durante le ore notturne. Aidaa ha anche suggerito di effettuare controlli nelle aree boschive circostanti per verificare l’eventuale presenza di bocconi avvelenati. Al momento, tuttavia, quest’ultima possibilità non risulta supportata da elementi concreti.

Le indagini dei Carabinieri Forestali proseguono. L’obiettivo è ricostruire quanto accaduto e capire se dietro il mistero dei 51 gatti scomparsi a Sedico ci sia un unico fenomeno oppure cause differenti.