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Allegri “Napoli in crescita, a Firenze una delle gare più importanti”

di Italpress - 19 Settembre 2026

NAPOLI (ITALPRESS) – “Le mie condoglianze alla famiglia Mazzola. Il mondo del calcio perde un grande uomo e un grande calciatore nella storia dell’Inter e della Nazionale italiana”. Inizia con il ricordo di Sandro Mazzola, deceduto nella notte a 83 anni, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Il tecnico del Napoli ci teneva a rivolgere un pensiero a un’icona del calcio italiano, prima di parlare della sfida di domani in casa della Fiorentina.

“Al Franchi giocheremo una delle partite più importanti per il nostro cammino in campionato”, dice l’allenatore degli azzurri che vede una squadra in crescita e che fa il punto della situazione sull’infermeria. “Il gruppo sta bene, abbiamo perso Spinazzola per un affaticamento e rientrerà dopo la sosta. In compenso domani con noi ci sarà anche Anguissa che ha svolto la settimana di allenamento differenziato ma oggi ha lavorato col gruppo. De Bruyne sta bene e domani partirà dall’inizio – annuncia Allegri -. Stiamo crescendo di condizione, a Firenze chiuderemo il primo mini ciclo di questo campionato. Speriamo di chiuderlo bene per poi riprendere al meglio tra 21 giorni dopo la sosta con rientri importanti in rosa”. Fiducia nel gruppo e buone sensazioni. “La vittoria col Bologna ci ha fatto bene, anche per il morale. Avevamo fatto una buona prestazione anche con l’Arsenal, a mio avviso. Domani sarà una sfida molto intensa contro una squadra di ottima tecnica e velocità. Poi al Franchi è sempre difficile giocare per il clima caldo. Credo che domani sia una delle partite più importanti della nostra stagione”.

Allegri si sofferma su un ragazzo che si sta confermando dopo l’ottimo campionato dello scorso anno con il Catanzaro. “Nessuno forse si aspettava un impatto così positivo in due gare tra l’altro molto complicate come quello di Favasuli. Ma va lasciato sereno, la sua deve essere una crescita costante e graduale. E lo stesso discorso vale anche per Vergara. Sono dei giovani che devono migliorare in senso sia tecnico che fisico, la responsabilità non va messa su di loro ma sulla squadra che deve contribuire alla loro maturazione”. Al di là dei singoli, degli assenti e dei giocatori da recuperare, il concetto che davvero interessa a Massimiliano Allegri riguarda il collettivo. “In questo momento non abbiamo tutta la rosa a disposizione, ma ciò che conta è avere uno spirito di gruppo affinchè ogni elemento che sarà impiegato possa esprimersi al massimo in ogni momento della stagione”, conclude Allegri.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).