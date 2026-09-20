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Dalle app alla dieta, dalla cosmesi alle pillole: ma se diventa mania non è più wellness

di Giovanni Vasso - 20 Settembre 2026

Benessere, nuova ossessione? L’estate è scivolata via. Ci ha lasciato tanti ricordi, tante serate. Ancora di più le tentazioni. A cui, tra caldo, amici e voglia di leggerezza, abbiamo ceduto. Adesso, però, i cocktail e le grigliate presentano il conto. Siamo tristi. Perché le ferie son finite ed è già ricominciato il solito tran-tran. E perciò ce la prendiamo con noi stessi. Ci siamo lasciati andare. Ci siamo arrotondati un po’. Già non ci piacevamo granché prima. Ecco, settembre è il nuovo gennaio. Si fanno buoni propositi e ci si concentra a ritrovare la forma. Il benessere diventa la priorità, la meta. Il desiderio. Solo che, a dispetto di quello che ci promettono, costa impegno, sudore e tanta dedizione.

Ossessione benessere

Al punto che, forse, per qualcuno che esagera rischia di diventare una vera e propria ossessione. Basta andare al supermercato per rendersene conto. Il marketing è cambiato e segue tutte le mode, indirizzandole e sfruttandole. Quella del benessere è, in questo momento, la più potente. Less is more, dicono nell’anglosfera. Meno è meglio e perciò è tutto un proliferare di prodotti senza grassi, senza zuccheri, senza glutine, senza niente. Al loro posto, e soprattutto al posto dei terribili carboidrati, una valanga di proteine. E tutto questo perché l’ultima indicazione che arriva dai guru del wellness è che questi nutrienti servono a mettere su massa magra che sostituirà, la diciamo così semplice e paradossale, quella grassa. Se fosse così semplice, saremmo tutti tiratissimi come Brigitte Nielsen e Arnold Schwarznegger.

Siringhe e pilloline

In fondo, diciamocelo a bassa voce, è il Santo Graal del marketing. Trovare qualcosa che faccia dimagrire senza rinunce, senza sforzo e senza eccessivi patemi. Ed è per questo che, da qualche anno, le aziende Novo Nordisk e Eli Lilly sono diventate dei colossi giganteschi della farmaceutica internazionale. Come Pepsi e Coca-Cola ai tempi belli, si danno battaglia. E corrono, dopo essere riuscite a piegare i medicinali anti-diabetici alla cura dell’obesità o del sovrappeso, per raggiungere per prime il tesoro della (vera) pillola dimagrante. In mezzo, una valanga di integratori. Di ogni foggia, colore e dimensione. E, soprattutto, di ogni genere. Siamo così pigri. Se non lo fossimo, ammettiamolo, non avremmo quel giro vita così generoso che ci fa ammattire. Eccolo, dunque, il secondo passo. Quello decisivo. Insieme ai chili di troppo, prendiamo consapevolezza della nostra sostanziale poca inclinazione a fare sforzi e rinunce. Magari dopo aver comprato una cyclette, che rimane lì a prendere polvere. Adesso, in tempi di digitalizzazione, l’ingombro dei sogni infranti è spesso virtuale. C’è una vagonata di app che promettono di tornare in forma con uno sforzo minimo, da pochi minuti al giorno. I download non si contano, le iscrizioni pure. La costanza, però, non è sempre brillante.

C’è, comunque, chi quel passaggio riesce a superarlo. È un autentico percorso psicologico passare dal divano all’attività fisica. Non è che tutti riescano, dal nulla (e soprattutto senza motivazioni più forti della semplice volontà di perder peso) a passare dal sofà alla maratona. Per questo fioriscono le attività fisiche “dolci”. I corsi in palestra che abbinano l’esercizio fisico al ballo, per esempio. Oppure l’intramontabile yoga, abbinato magari alla mindfulness, quella che in altri termini chiameremmo meditazione, con quella spruzzata di auto-aiuto che strizza l’occhio alle tecniche psicologiche svuotandola, in sostanza, dei contenuti religiosi (magari orientali) che pure si porterebbe appresso. E poi c’è la regina delle attività di benessere. La camminata (più o meno) veloce, per esempio. Che sia in strada o sul tapis roulant. Brucia calorie senza affaticare quanto ripetute e progressivi. I running club si sono aperti a questa disciplina e spesso i gruppi di fitwalking sono anche più numerosi (persino nelle gare ufficiali) dei podisti. Il secondo passo, a questo punto, è quello di tener conto degli sforzi che si fanno. Lo smartphone, con le app di contapassi per esempio. Da lì, poi, si passa allo smartwatch che, oltre ai passi, consente di monitorare parametri fisici con il battito cardiaco e, soprattutto, dà la possibilità di tenere una sorta di diario dell’attività fisica. Tra app e algoritmi, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Il problema è che, oltre alla solita questione dei dati (quando una cosa è gratis, va sempre ricordato, il prodotto siamo noi), si può innescare una vera e propria escalation. Alimentazione e perfino idratazione da tenere sotto controllo, tutto rigidamente studiato e monitorato. Così, forse, è un po’ troppo.

Cosmesi o disciplina militare?

Ma mica finisce così. E no, perché c’è tutto il capitolo che riguarda la cosmesi. Superate ogni luogo comune: oggi gli uomini fanno ricorso a creme e pomate come se non più delle donne. Per fortuna. Ma anche qui le regole sono rigide. E rischiano di diventare una gabbia. La beauty routine deve rimanere un piacere. Magari da condividere con le persone a cui vogliamo bene. In una spa o a casa. Ma non può trasformarsi in un esercizio di disciplina militare. La ricerca del benessere, dunque, è un viaggio. Che ci può spiegare e dire tante cose di noi, ci può aiutare a ritrovarci, a darci sensazioni e a restituirci una consapevolezza che non credevamo (più) di avere. L’importante, al solito, è non esagerare. E, in ogni caso, non farne un’ossessione. Altrimenti che benessere sarebbe?