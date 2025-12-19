Napoli a valanga su Allegri: “Ha insultato Oriali”
La durissima nota del club, la polemica in Supercoppa: "Aggressione non passi inosservata"
Napoli, c’è poco da stare Allegri: “Ha insultato pesantemente Oriali”. La vittoria degli azzurri nella semifinale di Supercoppa non ha lenito l’amarezza per lo scontro che si è verificato a bordo campo tra le due panchine. E la società napoletana ha preso carta e penna e redatto una nota durissima. Che getta, ulteriormente, benzina sul fuoco delle polemiche insorte al termine (e durante) la partita che il Napoli ha vinto per due a zero contro i rossoneri del Milan.
“Allegri ha insultato Oriali”
Il Napoli punta il dito contro il tecnico milanista e lo trascina nella polemica, feroce, che già da ore sta animando il dibattito social tra tifosi e appassionati di calcio. Il club denuncia: “La Ssc Napoli condanna con fermezza l’atteggiamento dell’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri che, durante la semifinale di Supercoppa Italiana, alla presenza di decine di persone a bordocampo e in diretta televisiva, ha pesantemente insultato Gabriele Oriali con termini offensivi e reiterati”. Parole durissime a cui s’accompagna la richiesta di sanzioni.
La polemica è servita
La nota del Napoli non è mica finita qui: “Auspichiamo che tale aggressione, totalmente fuori controllo, non passi inosservata, a maggior ragione perché, con trentatré telecamere impegnate nella produzione dell’evento, è impossibile non riscontrare quanto avvenuto”. Insomma, gli azzurri vogliono una squalifica solenne contro il tecnico del Milan. E se arrivasse, per la truppa di Conte, sarebbe una buona notizia. L’allenatore è un valore aggiunto importante per i rossoneri che hanno sorpreso tutti viaggiando, fin da subito, nei piani altissimi della classifica e rivaleggiando proprio col Napoli a caccia del secondo scudetto di fila.
Cosa è successo
Tutto per colpa delle lamentele della panchina del Napoli. O, detta meglio, del fatto che Antonio Conte, dopo un fallo di Rabiot su Politano, ha sbottato: “Ma basta”. Chiedendo, in sostanza, al Milan di giocare un po’ più pulito. E, contestualmente, sperando che l’arbitro cacciasse qualche cartellino. Allegri non se l’è fatto dire due volte e ha reagito, prendendosi a male parole con il dirigente azzurro Oriali. L’allenatore del Milan, dopo la partita, è andato via senza neanche stringere la mano all’allenatore avversario. “Sono cose di campo”, ha liquidato nel post partita Allegri. Ma al Napoli, evidentemente, se la son legata al dito.
