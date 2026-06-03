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Allerta meteo: ora il maltempo si sposta al Sud

L'Italia si ritrova divisa in due dal maltempo, con nubifragi registrati al Nord e un progressivo fronte instabile che sta scivolando verso le regioni meridionali

di Elizabeth Costello - 3 Giugno 2026

L’Italia spezza il caldo record: prima perturbazione atlantica, allerta meteo e piogge in estensione al Sud.

La fine del caldo anomalo?

La prima vera perturbazione atlantica del mese ha bruscamente interrotto l’ondata di caldo anomalo che ha caratterizzato l’inizio dell’estate. L’Italia si ritrova divisa in due dal maltempo, con nubifragi registrati al Nord e un progressivo fronte instabile che sta scivolando verso le regioni meridionali.

Nubifragi e allerta meteo: il bilancio della Protezione Civile

Le ultime ore sono state segnate da una violenta ondata di piogge, grandinate e venti di burrasca che hanno flagellato principalmente il Nord e le regioni del versante adriatico centrale. A Milano, l’intensità delle precipitazioni ha costretto le autorità ad attivare d’urgenza le vasche di laminazione del fiume Seveso per prevenirne l’esondazione.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta meteo arancione e gialla per rischio temporali e criticità idrogeologiche, focalizzando il monitoraggio speciale sull’Emilia-Romagna, le Marche e l’Abruzzo, aree esposte a fenomeni temporaleschi particolarmente severi e grandinate distruttive.

L’evoluzione al Sud Italia: stop alla calura anomala e piogge sparse

La coda della perturbazione sta gradualmente estendendo i suoi effetti anche sul Mezzogiorno – da qui l’allerta meteo anche al Sud – , sebbene con un impatto attenuato rispetto alle devastazioni settentrionali. Il transito instabile sta determinando scenari diversi.

Nubi e rovesci sparsi

Correnti umide e fresche stanno provocando un rapido aumento della nuvolosità con precipitazioni localizzate, in particolare sui territori di Campania e Puglia.

La flessione termica generalizzata

Si arresta bruscamente la calura estiva dei giorni scorsi. Le temperature massime stanno subendo un netto ridimensionamento, assestandosi su valori più freschi intorno ai 27°C a Napoli e 28°C a Bari.

L’instabilità nelle aree interne

Nel corso delle ore pomeridiane sono attesi isolati rovesci e temporali di calore a ridosso della Basilicata e lungo i rilievi montuosi della Calabria.

La tendenza: miglioramento temporaneo e proiezioni per il weekend

Il transito del ciclone atlantico sarà comunque rapido. Gli esperti indicano che per la giornata di domani è previsto un temporaneo ma generale miglioramento delle condizioni atmosferiche su tutto il Meridione, grazie a un parziale aumento della pressione che favorirà il ritorno del sole e un nuovo rialzo delle temperature.

Tuttavia, la tregua potrebbe durare poco. Le proiezioni per il fine settimana indicano una nuova ondata di instabilità che colpirà con forza il Nord, lasciando il Sud in un contesto più stabile ma caratterizzato da nuvolosità passeggera e correnti calde.