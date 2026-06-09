Cultura & Spettacolo

Allianz Italia main partner del Teatro Strehler e nuovo “Sostenitore del Piccolo”

di Redazione - 9 Giugno 2026

(LaPresse) Con l’approssimarsi delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario del Piccolo Teatro prende avvio l’intesa triennale

Allianz Italia e Piccolo Teatro hanno definito una partnership triennale che vede la compagnia, guidata dall’amministratore delegato Giacomo Campora, assumere la qualifica di Main Partner del Teatro Strehler, inaugurato nel 1998 con ‘Così fan’ tutte di Wolfgang Amadeus Mozart, ultima regia di Giorgio Strehler.

Per la città di Milano è il palcoscenico dei grandi spettacoli di prosa ed è stata la cornice delle prodigiose macchine ronconiane, uno spazio aperto, per vocazione, anche alla danza, alla musica e al cinema, modello di un’idea di teatro “totale”, che nel Sagrato – snodo di incontri, piazza accessibile e condivisa – trova il proprio, naturale, affaccio sulla città.

Allianz Italia entra anche a far parte dei neonati “Sostenitori del Piccolo”, con un impegno triennale dal 2026 alla fine del 2028 ed è tra i primi soggetti ad assumere questo ruolo all’interno di un gruppo di realtà di alto profilo che scelgono di sostenere l’attività istituzionale della Fondazione, condividendone i valori artistici, etici e sociali, partecipando attivamente alla vita del Piccolo e contribuendo al suo percorso di crescita e innovazione. D’altra parte, fin dalla sua nascita, il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa fonda la propria missione culturale sull’idea di servizio pubblico riconoscendo come elemento strategico il dialogo con il sistema imprenditoriale italiano e internazionale.

Con l’approssimarsi del triennio che avrà al centro l’ottantesimo anniversario della nascita del Piccolo Teatro, fondato il 14 maggio 1947 da Paolo Grassi e Giorgio Strehler, il nuovo rapporto con Allianz Italia accompagna il lavoro del Teatro nella città di Milano, sostenendone il radicamento nel territorio, l’attenzione alle trasformazioni del presente e l’apertura a un orizzonte nazionale e internazionale. L’intesa testimonia una visione condivisa: riconoscere, nel rapporto tra impresa privata e teatro, una leva concreta per generare valore pubblico, prossimità, cultura e inclusione.

“Per il Piccolo Teatro di Milano è importante intrecciare la propria visione con quella di Allianz Italia, interlocutore prezioso per la riconosciuta dedizione alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale e teatrale italiano. Ciò che lega intimamente il Piccolo Teatro, nella sua natura di Teatro della città di Milano e di Teatro d’Europa, e Allianz Italia, uno dei principali assicuratori in Italia, è

proprio questa doppia postura, solidamente radicata nella cultura italiana ma capace di un moto costante e vivace verso un orizzonte internazionale. In questa comune geografia, che proietta Milano nel mondo, siamo grati ad Allianz per un sostegno che si fa intima condivisione di valori”, hanno commentato Lanfranco Li Cauli, Direttore Generale del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa e Claudio Longhi, Direttore Artistico del Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. “Allianz valorizza e sostiene da anni il patrimonio culturale italiano. La partnership con il Teatro Strehler e l’ingresso di Allianz Italia tra i Sostenitori del Piccolo Teatro sono un ulteriore tassello di questo nostro impegno, con cui contribuiamo alla progettualità e alla missione culturale di uno dei grandi teatri del nostro Paese”, ha commentato Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz Italia.