Cultura & Spettacolo

Forte dei Marmi intitola un parco all’eroe di Guerra

di Angelina De Santis - 28 Agosto 2026

Forte dei Marmi ha reso omaggio nel pomeriggio di lunedì 24 agosto a Fulco Ruffo di Calabria, Medaglia d’Oro al Valor Militare nell’ottantesimo anniversario della morte. La cerimonia ha riunito in Versilia esponenti dell’aristocrazia europea, dell’imprenditoria e della cultura.

La cerimonia si è aperta in via Papa Giovanni XXIII con l’intitolazione a Fulco Ruffo di Calabria del parco retrostante Villa Bertelli. Dopo l’arrivo delle autorità e delle Associazioni d’Arma, il sindaco Bruno Murzi ha aperto la commemorazione, seguita dallo scoprimento della targa, dalla resa degli onori militari, dal Silenzio d’ordinanza e dalla deposizione della corona.

A rappresentare la famiglia reale belga è arrivata Sua Altezza Reale la Principessa Astrid del Belgio, nipote dell’eroe e figlia di Alberto II e della Regina Paola, nata Ruffo di Calabria. La sua presenza ha dato particolare rilievo istituzionale alla giornata.

Gli ospiti si sono poi trasferiti a Villa Bertelli, dove il professor Marco Gemignani dell’Accademia Navale di Livorno ha ricordato le imprese militari del principe, mentre Domenico Savini ha ripercorso la storia della famiglia Ruffo di Calabria. A portare una testimonianza familiare è stato Fulco Ruffo di Calabria, discendente dell’eroe, arrivato con la moglie Concita Borrelli.

Nel parterre, su invito di Ermindo Tucci, erano presenti la principessa Mafalda di Savoia, la principessa Claude d’Orléans Borbone, Elettra Marconi, Guglielmo Giovanelli, il marchese Giuseppe Ferrajoli, i granduchi di Russia George e Victoria Romanov.

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