Attualità

Allison McLarty, la chirurga che ha rivoluzionato l’innovazione medica

La statunitense, insignita del Health Care Heroes Lifetime Achievement Award per la sua carriera straordinaria

di Giorgio Brescia - 31 Gennaio 2026

La chirurga Allison McLarty, insignita del Health Care Heroes Lifetime Achievement Award per la sua carriera straordinaria nella disciplina cardiotoracica: un esempio di innovazione medica.



McLarty ha guidato programmi salvavita con innovazioni nel supporto circolatorio e nella cura dei pazienti critici.

La sua leadership ha trasformato unità cliniche e formato nuove generazioni di medici.

Un esempio di eccellenza femminile nella sanità moderna. Una figura di impatto reale, anche se fuori dai riflettori.

Chi è Allison McLarty

Allison McLarty è chirurga cardiotoracica e capo divisione presso Stony Brook Medicine. Dal 1997 è docente e guida programmi complessi di assistenza e formazione chirurgica. La sua esperienza include direzione di dispositivi di supporto cardiaco avanzati e programmi di recupero.

Il premio che ha ricevuto

McLarty ha vinto il Lifetime Achievement Award ai Health Care Heroes Awards 2026. Questo riconoscimento celebra chi ha migliorato concretamente la qualità dell’assistenza sanitaria. La giuria ha sottolineato leadership, innovazione e impatto clinico nella comunità.

Contributi chiave alla medicina

Ha guidato programmi di supporto extracorporeo e gestione dei dispositivi LVAD per pazienti critici.

Ha formato decine di chirurghi e professionisti sanitari. La sua visione combina cura avanzata e attenzione umana nel percorso di guarigione.

Un esempio di eccellenza nell’innovazione medica

McLarty non è una celebrità mediatica, ma un esempio di eccellenza professionale, spesso invisibile ai più. Il suo lavoro salva vite e ispira colleghi e giovani medici. Raccontarla significa valorizzare donne leader nella scienza e nella sanità reale. Allison McLarty è la chirurga che ha rivoluzionato l’innovazione medica.

Leggi anche Arriva…..Cuori 3