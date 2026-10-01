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Anche Tamoil annuncia misure per contenere i prezzi dei carburanti fino al 31 ottobre

di Italpress - 1 Ottobre 2026

MILANO (ITALPRESS) – Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oilinvest, ha deciso di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Accogliendo gli appelli provenienti dalle istituzioni e dalle associazioni dei consumatori – si legge in una nota -, Tamoil Italia intende contribuire concretamente a sostenere la mobilità dei cittadini attraverso l’attuazione di interventi finalizzati al contenimento dei prezzi dei carburanti. Le misure adottate sono state concepite per generare benefici sia per i consumatori finali sia per la sostenibilità economica delle attività connesse alla rete distributiva. L’iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre 2026. “Tamoil conferma la propria volontà di operare come partner responsabile al servizio del Paese, dei propri clienti e degli operatori della rete, contribuendo, per quanto possibile, ad attenuare gli effetti delle attuali tensioni internazionali sul mercato dei carburanti”, si legge ancora nella nota.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).