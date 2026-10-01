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Prezzi dei carburanti in calo: benzina sotto i 2,1 euro al litro e diesel sotto i 2,3 euro al litro

di Italpress - 1 Ottobre 2026

ROMA (ITALPRESS) – Prende il via da oggi la calmierazione dei prezzi sulla rete Q8 composta da 2.897 impianti: il price cap è 1,994 euro/litro per la benzina e 2,194 euro/litro per il diesel. L’avvio dell’iniziativa di Q8 – sottolinea Quotidiano Energia – si riflette sulle medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel che risultano così in ulteriore calo.

Venendo ai numeri, in base ai dati del Mimit aggiornati al 1° ottobre, il prezzo medio nazionale della benzina self è diminuito a 2,084 euro/litro (rispetto a 2,111 euro/litro del 30 settembre) e quello del diesel self a 2,285 euro/litro (contro 2,316 del 30 settembre). Sulla rete autostradale oggi il prezzo medio nazionale della benzina self scende a 2,122 euro/litro (rispetto a 2,138) e quello del diesel self a 2,328 euro/litro (contro 2,345). Quanto alle quotazioni internazionali dei raffinati, ieri hanno chiuso in forte salita, soprattutto sul diesel, dopo le ultime tre sedute consecutive in calo.

Venendo al dettaglio dei prezzi per compagnie e no logo, in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mimit aggiornati a ieri (quindi prima dell’entrata in vigore del price cap Q8), i prezzi medi della benzina in modalità self praticati dalle compagnie sono tra 2,013 e 2,162 euro/litro (no logo 2,149). Per il diesel, i prezzi medi self praticati dalle compagnie si collocano tra 2,216 e 2,381 euro/litro (no logo 2,345). Sul servito per la benzina gli impianti colorati presentano prezzi medi tra 2,214 e 2,324 euro/litro (no logo 2,205). Sul diesel servito i punti vendita delle compagnie hanno prezzi medi compresi tra 2,417 e 2,543 euro/litro (no logo 2,400). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,758 e 0,785 euro/litro (no logo 0,752). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,838 a 2,012 euro/kg (no logo 1,912).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).