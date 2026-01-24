Cronaca

Anguillara Sabazia, i genitori di Claudio Carlomagno trovati morti in casa

I genitori di Claudio Carlomagno sono stati trovati impiccati in casa. Gli inquirenti ritengono probabile il suicidio dopo la tragedia familiare.

di Marzio Amoroso - 24 Gennaio 2026

Claudio Carlomagno è diventato, il punto di origine di una spirale di dolore che ha travolto un’intera famiglia e scosso profondamente una comunità. La morte dei suoi genitori, trovati senza vita nella loro abitazione di Anguillara Sabazia, ha aggiunto un nuovo capitolo a una vicenda già segnata dal femminicidio di Federica Torzullo. La dinamica dei fatti è stata ricostruita dagli inquirenti con cautela, mentre l’opinione pubblica osserva attonita l’evolversi di una storia che sembra non avere fine.

Una casa chiusa nel silenzio

La villetta di via Tevere, dove i genitori di Claudio Carlomagno vivevano da anni, è stata raggiunta dai Carabinieri dopo che alcuni familiari avevano segnalato l’assenza di risposte alle loro chiamate. L’ingresso nell’abitazione ha rivelato una scena drammatica, i corpi di Pasquale Carlomagno e Maria Messenio erano impiccati, uno accanto all’altro. La disposizione dei corpi e la presenza di una lettera indirizzata all’altro figlio hanno orientato gli investigatori verso l’ipotesi del suicidio.

Una lettera come ultimo gesto

La lettera rinvenuta in casa, scritta con tono intimo e rivolto al figlio rimasto, sembra rappresentare l’ultimo tentativo della coppia di spiegare un dolore ritenuto insopportabile. Il contenuto non è stato reso pubblico, ma la sua esistenza è stata confermata dagli inquirenti. Questo elemento ha rafforzato l’idea che la decisione sia maturata in un contesto emotivo devastante, segnato dal peso della tragedia familiare e dall’impatto mediatico che ha travolto la vicenda.

Una comunità sconvolta

Ad Anguillara Sabazia, la notizia si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti vicini e conoscenti. La famiglia Carlomagno era considerata riservata, radicata nel territorio e lontana da qualsiasi forma di conflitto pubblico. Il gesto estremo dei due coniugi è stato percepito come un segnale di un dolore profondo, difficile da immaginare dall’esterno. La comunità, già colpita dal femminicidio di Federica Torzullo, si trova ora a fare i conti con un ulteriore lutto.

Un caso che continua a interrogare

La vicenda non si chiude qui. Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio, anche se la ricostruzione appare ormai definita. Claudio Carlomagno, attualmente detenuto dopo la confessione dell’omicidio della moglie, non è stato ancora informato ufficialmente della morte dei genitori, secondo quanto trapela da ambienti vicini all’inchiesta.