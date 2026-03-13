Anthropic e la guerra col Pentagono: “Ecco perché va cassata”

Attualità

Il Cto Michel scomunica Claude ma Palantir usa ancora l'Ai di Amodei

di Martino Tursi - 13 Marzo 2026

Anthropic può “inquinare”, secondo il Pentagono. E no, non c’entra l’eterna polemica tra Big Tech, e più in generale le società digitali, e gli ambientalisti. E no, non c’entrano neanche le piccole comunità americane che di ospitare data center e infrastrutture di calcolo per la Silicon Valley non ne vogliono sapere. C’entra la querelle, anzi la guerra totale, tra la start-up dell’Ai e il Pentagono. Il Dipartimento della Difesa (pardon, della Guerra) ha deciso, ufficialmente, di escludere Claude e tutto ciò che arrivi dall’azienda guidata da Dario Amodei dalle supply chain pubbliche.

Anthropic, la versione del Pentagono

Emil Michel, il Cto del Pentagono, ha dichiarato alla Cnbc che “Non possiamo avere un’azienda che ha una preferenza di policy diversa incorporata nel modello attraverso la sua costituzione, la sua anima, le sue preferenze che inquini la catena di approvvigionamento facendo sì che i nostri combattenti ricevano armi inefficaci, giubbotti antiproiettile inefficaci, protezioni inefficaci”. Parole durissime che sembrano voler stroncare la resistenza di Anthropic: “È proprio da lì che è nata la designazione di rischio alla catena di approvvigionamento”. Per questo, ha spiegato, la mossa di mettere Claude in quarantena “non è pensata per essere punitiva”.

Ma Palantir “gira” ancora con Claude

Sarà, ma la polemica ancora divide dentro e fuori gli Stati Uniti. Anche perché, a quanto ha spiegato il Ceo Alex Karp, Palantir sta ancora utilizzando i sistemi e l’intelligenza artificiale di Claude. E Palantir rappresenta uno dei player chiave nella frontiera della sicurezza digitale pensata dagli Stati Uniti. Karp non ha escluso la possibilità di “passare” a un altro operatore se il Pentagono manterrà la sua linea, durissima, nei confronti di Anthropic e Amodei.