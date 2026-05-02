Cronaca

Orrore a Bari: ucciso per 30 euro

Un 68enne è stato ucciso da un commerciante cinese, ecco cosa è successo

di Cristiana Flaminio - 2 Maggio 2026

Ucciso per 30 euro. A Bari un uomo è stato ammazzato per un debito, anzi un credito, da poche decine di euro. La vittima aveva 68 anni si chiamava Michelangelo Scamarcia. L’assassino, invece, è un 42enne di nazionalità cinese Wei Lin. Tra i due era sorto un dissidio a causa di una “operazione” effettuata con la carta di inclusione del primo sul pos del negozio gestito dal secondo. Un affare che non è finito bene anzi ha portato alla morte del 68enne barese.

Ucciso per 30 euro a Bari

Erano settimana che Michelangelo Scamarcia era, misteriosamente, scomparso. Il fratello ne aveva denunciato la sparizione già il 2 aprile scorso. Le ricerche, finora, non avevano portato a nulla. Fino che i carabinieri non sono andati a bussare alla porta del negozio Moda Casa in piazza Umberto. Gli hanno chiesto di aprire la porta sul retro. E qui, in avanzato stato di decomposizione e avvolto in diverse buste di plastica, c’era il cadavere del 68enne scomparso. Le manette e quindi il racconto dell’uccisione: era stato ucciso per 30 euro.

Il fatto e il pericolo di fuga

La vicenda è abbastanza ordinaria. Wei Lin e Scamarcia si accordano per un “affaruccio”. Sul pos del negozio di Lin, SCamarcia “pagherà” un acquisto da 600 euro con la sua carta di inclusione. Il commerciante cinese gli darà 530 euro di “resto” in contanti trattenendo per sé il “costo fisso” dell’operazione accordato a 70 euro. Qualcosa, però, va storto. E Lin decide di restituire a Scamarcia solo 500 euro. Il 68enne gliene chiede conto e ragione, il 42enne reagisce e con una busta di plastica sul volto lo ammazza. Ucciso per 30 euro. A quel punto il negoziante cinese nasconde il corpo del “cliente” nel retrobottega, immaginando una fuga passando per Prato. I carabinieri lo hanno arrestato. Ora è in carcere con le accuse di omicidio volontario, occultamento di cadavere e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.