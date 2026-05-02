Mai più bagagli persi con i robot per la sicurezza aerea?

Economia

La fantascienza inizia a timbrare il cartellino negli scali

di Dave Hill Cirio - 2 Maggio 2026

Robot per la sicurezza aerea in Giappone: il 2026 anno della svolta per l’automazione negli scali globali, dove la fantascienza inizia a timbrare il cartellino in aeroporto. Il giorno dopo la Festa dei Lavoratori, una notizia che apre nuovi interrogativi sulle dinamiche globali dell’occupazione.

Robot negli scali aerei

Mentre a New York si corre ai ripari dopo incidenti sfiorati che evidenziano falle nei sistemi di sicurezza a terra, a Tokyo si sperimenta una soluzione radicale per la carenza di personale: affidare le valigie a robot umanoidi.

In pista c’è l’automa

Dall’altra parte del “nostro” mondo, l’aeroporto di Tokyo Haneda sta diventando il laboratorio mondiale della robotica applicata ai viaggi. Japan Airlines ha confermato che, proprio nel corso di questo mese, inizierà i test per l’impiego di robot umanoidi nella gestione dei bagagli.

Non si tratta di un vezzo tecnologico, ma di una risposta drastica e necessaria alla cronica carenza di forza lavoro che affligge il settore in Giappone.

Questi umanoidi saranno chiamati a sollevare, smistare e caricare i bagagli dei passeggeri, testando la capacità delle macchine di replicare movimenti complessi in un ambiente frenetico e delicato come quello sottobordo.

Ci fideremo sempre più delle macchine?

L’integrazione di queste tecnologie solleva interrogativi che vanno oltre l’efficienza logistica. L’ingresso degli umanoidi a Haneda segna un punto di non ritorno nel rapporto tra uomo e automazione nei servizi pubblici.

La domanda che rimbalza tra gli analisti del settore, discussa ampiamente anche nell’ultimo episodio del podcast AvTalk, è se i passeggeri siano pronti a fidarsi di una “mano” meccanica per i propri beni più cari e se questo modello possa essere esportato in Occidente per abbattere i costi operativi e colmare i vuoti d’organico.