Cronaca

Weekend nero trasporti: treni Adriatica ancora al palo

La dorsale centrale si conferma il "ventre molle" delle infrastrutture ferroviarie. Le indagini chiariranno colpe e responsabilità?

di Dave Hill Cirio - 2 Maggio 2026

Una veduta esterna della della stazione di Montesilvano in provincia di Pescara durante la scorsa notte

Trasporti in tilt lungo l’Italia per due episodi tra ieri e oggi: weekend nero, treni Adriatica ancora al palo.

Weekend nero sui treni

La linea Adriatica si conferma il “ventre molle” delle infrastrutture ferroviarie nazionali, presentando ancora oggi criticità pesantissime che derivano da un grave guasto elettrico verificatosi nella serata di ieri.

Il cuore del problema, nel tratto abruzzese tra Giulianova e Pescara. Qui la linea aerea di alimentazione elettrica nei pressi di Montesilvano letteralmente tranciata, probabilmente dal passaggio di un convoglio in transito.

Nonostante i tecnici siano al lavoro e la circolazione risulti in graduale ripresa, l’impatto sui passeggeri è devastante.

Ritardi di ore: un weekend nero

Si registrano ancora ritardi che hanno toccato il picco di 400 minuti, costringendo migliaia di persone a un’attesa di oltre sei ore a bordo di Frecce, Intercity e regionali.

Le tratte più colpite, come la Venezia-Lecce, la Milano-Bari e la Bolzano-Bari, hanno subito cancellazioni e limitazioni di percorso, trasformando il rientro dal ponte in una odissea infinita.

Sono stati segnalati ritardi pesanti e cancellazioni soprattutto per i collegamenti Venezia-Lecce, Milano-Bari e Bolzano-Bari, che percorrono l’intera dorsale Adriatica.

I selfie sui binari

Se l’Abruzzo piange per la manutenzione, il Veneto trema per l’incoscienza. Un secondo episodio distinto ha funestato la giornata del primo maggio lungo la direttrice Milano-Venezia.

Nel tratto di Montecchio Maggiore, tra Vicenza e Montebello Vicentino, un gruppo di minorenni ha occupato i binari per scattarsi dei selfie, quasi certamente per alimentare una sfida sui social network. La tragedia è stata evitata solo grazie alla prontezza di riflessi del macchinista di un treno merci, che è riuscito a effettuare una frenata d’emergenza bruscamente.

L’intervento della Polizia Locale ha imposto la sospensione del traffico per circa 45 minuti per mettere in sicurezza l’area; fortunatamente, su questa specifica linea non si segnalano criticità residue, ma resta lo shock per un gesto che poteva costare diverse vite umane.

Le indagini

Le indagini su questo weekend nero per i trasporti sui treni ora si muovono su due binari paralleli. Da un lato Rete Ferroviaria Italiana deve chiarire come un singolo guasto elettrico possa aver generato un effetto domino così violento sulla dorsale adriatica. Dall’altro le autorità venete stanno cercando di identificare i giovani responsabili del blocco per interruzione di pubblico servizio e attentato alla sicurezza dei trasporti.

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Le previsioni per le prossime ore indicano un lento ritorno alla normalità, ma il weekend resta segnato da polemiche feroci sulla sicurezza delle linee.