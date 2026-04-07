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Antonio Conte si candida per la Nazionale: “Mi prenderei in considerazione”

di Redazione - 7 Aprile 2026

Dopo la vittoria del Napoli contro il Milan, Antonio Conte si candida per la panchina della Nazionale italiana, ancora scossa dall’eliminazione dai Mondiali dopo la sconfitta contro la Bosnia. Il tecnico azzurro non si sottrae alle domande e apre alla possibilità di un ritorno in Nazionale: “È giusto che il mio nome faccia parte di quella rosa. Se fossi io a guidare la federazione, mi inserirei tra i candidati”. Parole che arrivano in un momento delicatissimo per il calcio italiano, travolto da un’ondata di dimissioni e polemiche dopo il fallimento nella qualificazione. Conte, che ha già guidato l’Italia tra il 2014 e il 2016, conosce bene il ruolo di commissario tecnico. Tuttavia, frena su sviluppi immediati: “Sapete qual è la mia situazione contrattuale. A fine stagione incontrerò il presidente e valuteremo”.

L’eventualità di un ritorno di Conte alla guida della nazionale

Un passaggio significativo riguarda il rapporto tra club e Nazionale, spesso al centro delle discussioni: “Quando ero ct ho visto poco aiuto dalle squadre. Eppure ci sono giocatori di livello, qualcosa va cambiato”. Le sue dichiarazioni si inseriscono in un clima di profonda riflessione. Dirigenti e addetti ai lavori sono chiamati a ricostruire tutto quanto ruota attorno alle figura chiave della Nazionale dopo l’ennesima delusione. La terza eliminazione di fila dai Mondiali ha riaperto ferite e acceso una profonda riflessione su dove e come intervenire per invertire la rotta. Certamente Conte resta una figura centrale nel panorama italiano. Bisognerà però verificare quanto un suo eventuale ritorno sulla panchina azzurra sia praticabile. Intanto, il tecnico ribadisce il suo legame con la Nazionale: “Le vogliamo bene, dispiace per quello che è accaduto”.