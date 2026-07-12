Sport

Taranto 2026: quando lo sport diventa un investimento sul futuro

di Laura Tecce - 12 Luglio 2026

Il 29 giugno scorso, nella sede del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari, a Taranto, la presentazione ufficiale delle medaglie dei XX Giochi del Mediterraneo ha scandito il conto alla rovescia verso la manifestazione in programma dal 21 agosto al 3 settembre 2026.

Un appuntamento dal forte valore simbolico che rappresenta soprattutto l’occasione per riflettere sul significato di un evento destinato ad andare ben oltre le competizioni sportive. Le medaglie, realizzate dalla Zecca dello Stato, raccontano attraverso il loro design il dialogo tra i popoli del Mediterraneo, ma il vero patrimonio che Taranto 2026 punta a lasciare è un altro: nuovi impianti, infrastrutture, opportunità per i giovani e una città che possa continuare a vivere di sport anche dopo lo spegnimento del braciere.

Taranto 2026: la persecuzione delle olimpiadi

Non è un caso che il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, abbia definito i Giochi la naturale prosecuzione del percorso avviato con le Olimpiadi e Paralimpiadi invernali: “Il cantiere dello sport non si chiude: dopo Milano Cortina 2026 ci sono i Giochi del Mediterraneo”, ha affermato, ricordando come l’Italia sia oggi il secondo Paese al mondo nell’organizzazione dei grandi eventi sportivi.

Ma il passaggio forse più significativo del suo intervento è stato quello dedicato ai giovani: l’obiettivo, ha spiegato, è aumentare la partecipazione alla pratica sportiva, facendo in modo che gli investimenti realizzati diventino un patrimonio stabile per le comunità. Sulla stessa linea il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, che ha invitato a guardare già oltre la cerimonia di chiusura.

“Stiamo pensando ai Giochi, ma stiamo pensando anche al 4 settembre”, ha detto, sottolineando come il successo della manifestazione si misurerà soprattutto nel “day after”, nell’eredità che l’evento saprà lasciare alla Puglia: strutture moderne, crescita del territorio, cultura sportiva e nuove opportunità per le giovani generazioni. È proprio questa la chiave di lettura più interessante di Taranto 2026. Per troppo tempo i grandi eventi sono stati valutati quasi esclusivamente per il numero di spettatori, per gli ascolti televisivi o per il medagliere finale.

Un diverso orizzonte

Oggi la politica sportiva guarda a un orizzonte diverso, con la consapevolezza che un evento internazionale debba diventare uno strumento di sviluppo, capace di produrre effetti economici, sociali e culturali anche molti anni dopo la conclusione delle gare. Per Taranto, in particolar modo, la sfida è significativa: una città spesso associata alle difficoltà industriali ha oggi l’occasione di presentarsi al mondo attraverso lo sport, valorizzando il proprio patrimonio storico, il mare e la capacità di accoglienza.

Se gli impianti costruiti continueranno a essere vissuti dai cittadini e dai ragazzi del territorio, allora il risultato più importante non sarà una medaglia d’oro, ma aver trasformato un grande evento in un investimento duraturo. Le medaglie premieranno gli atleti, l’eredità che resterà a Taranto sarà invece la vera vittoria della politica sportiva italiana.