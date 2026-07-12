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Wimbledon 2026, oggi la finale tra Sinner e Zverev. Orario e dove vederla

di Lino Sasso - 12 Luglio 2026

Il titolo di Wimbledon 2026 è pronto per essere assegnato. Ancora una volta, sul Centrale dell’All England Club il protagonista sarà Jannik Sinner che nella finale di oggi sfiderà Alexander Zverev. Il numero uno del ranking ATP va a caccia della conferma sul trono londinese affrontando l’ attuale numero due del mondo, in una finale che promette spettacolo e che mette di fronte i due giocatori più in forma del circuito. I numeri raccontano una sfida che, almeno recentemente, ha avuto un solo dominatore. Jannik Sinner ha infatti vinto le ultime nove partite disputate contro Alexander Zverev, che non riesce a superare l’altoatesino da ormai tre anni. Nel solo 2026 sono già arrivati quattro successi del numero uno del mondo: nelle semifinali di Indian Wells, Miami e Montecarlo, oltre alla finale del Masters 1000 di Madrid, dove Sinner si è imposto con un netto 6-1, 6-2. Una serie impressionante che rende l’azzurro il principale ostacolo per il tedesco, chiamato a interrompere un tabù diventato sempre più pesante.

Il percorso di Sinner verso la finale di Wimbledon

Il cammino del campione di San Candido non è stato privo di difficoltà, almeno all’inizio del torneo. L’esordio contro Miomir Kecmanovic ha richiesto cinque set, ma da quel momento Sinner ha completamente cambiato passo. Il numero uno del mondo ha infatti infilato una serie di vittorie convincenti, eliminando in tre set Nuno Borges, Jenson Brooksby, Shintaro Mochizuki, Jan-Lennard Struff e infine Novak Djokovic nella semifinale. Proprio il successo contro il campione serbo ha confermato l’eccellente condizione fisica e mentale dell’azzurro, apparso sempre più dominante con il passare dei turni. Se i precedenti sono nettamente favorevoli a Sinner, Alexander Zverev arriva comunque a Londra con una fiducia diversa rispetto al passato. Il tedesco ha conquistato poche settimane fa il Roland Garros, primo Slam della sua carriera, acquisendo una nuova consapevolezza nei grandi appuntamenti.

Finale Wimbledon 2026: orario e dove vedere la finale tra Sinner e Zverev

Il match, in programma alle 17, assegnerà il trofeo più prestigioso del tennis sull’erba. Sinner arriva con il favore dei pronostici grazie ai precedenti e allo straordinario rendimento mostrato nelle ultime settimane. Il tennis, però, insegna che una finale Slam rappresenta sempre una partita diversa da tutte le altre. Da una parte c’è il campione in carica, deciso a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa e ad arricchire ulteriormente il proprio palmarès. Dall’altra uno Zverev rigenerato dalla vittoria di Parigi e determinato a interrompere una lunga serie negativa proprio nella partita più importante. La certezza è che sul prato del Centre Court andrà in scena una sfida dal valore tecnico altissimo. Per Sinner c’è la possibilità di confermarsi re di Wimbledon; per Zverev l’occasione di completare definitivamente la propria consacrazione. Il match sarà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport e in chiaro su Tv8. In streaming sarà fruibile sull’app Sky Go e su tv8.it.