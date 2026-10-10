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Papa Leone ha nominato il nuovo Arciprete a San Pietro

La decisione di Prevost, Gambetti va a Chieti. Le felicitazioni del vescovo di Assisi Accrocca

di Maria Graziosi - 10 Ottobre 2026

Papa Leone ha nominato il nuovo Arciprete della Basilica di San Pietro: si tratta di monsignor Vittorio Francesco Viola. Che, finora, aveva ricoperto la carica di segretario del Dicastero per il Culto divino e la disciplina dei Sacramenti. Prende il posto del cardinale Mauro Gambetti che, proprio oggi, è stato assediato alla guida dell’arcidiocesi di Chieti e Vasto. Dopo la rinuncia all’incarico, in terra d’Abruzzo, da parte dell’arcivescovo Bruno Forte.

Chi è il nuovo arciprete nominato da Leone

Monsignor Vittorio Francesco Viola, il nuovo Arciprete di San Pietro a Roma, ha compiuto 71 anni da qualche giorno. Di origini piemontesi, dopo il diploma conseguito al Liceo Scientifico, è entrato nei Frati minori dell’Umbria e ha frequentato l’Istituto teologico di Assisi. Da qui, ha proseguito la sua formazione al Pontificio Istituto Liturgico Sant’Anselmo in Roma, dove nel 2000 ha conseguito il dottorato in Sacra Liturgia e dove, dal 2000 insegna. È sacerdote dal 1993, Il 15 ottobre 2014, Papa Francesco lo ha nominato vescovo della diocesi di Tortona. Il 27 maggio 2021, poi, è stato da lui stesso nominato segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti.

Le felicitazioni del vescovo di Assisi

“Come pastore della Chiesa dove il caro fratello Vittorio ha mosso i primi passi e alla quale ha fatto dono delle sue notevoli capacità, gli rivolgo i miei più sentiti rallegramenti per gli incarichi ricevuti dal Santo Padre”. A dirlo è il vescovo delle diocesi di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno, monsignor Felice Accrocca, dopo l’annuncio sabato 10 ottobre sul Bollettino vaticano della nomina di monsignor Vittorio Viola a Vicario Generale di Sua Santità per la Città di Vaticano, Arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e Presidente della Fabbrica di San Pietro. “Sono certo – aggiunge il vescovo – che porterà avanti questo servizio con la cura che ha già dimostrato precedentemente, con quel senso di umiltà e servizio alla Chiesa propri del carisma francescano”.

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