Attualità

Il “toto-morti” in tv, le reazioni di Banfi e Mogol

Elisa Isoardi si è scusata ma "la frittata" era ormai fatta

di Elizabeth Costello - 10 Ottobre 2026

La gaffe social sul “toto-morti” di redazione: scoppia il caso su Elisa Isoardi, le reazioni ironiche di Lino Banfi e Mogol.

Il caso “toto – morti”

Una disattenzione social da parte della conduttrice Elisa Isoardi ha innescato un acceso dibattito mediatico nelle ultime ore. Ha pubblicato sul proprio profilo Instagram uno scatto di dietro le quinte che ritraeva la redazione al lavoro per la trasmissione televisiva Bar Centrale.

Ma la conduttrice ha sbadatamente immortalato sullo sfondo una lavagna su cui figurava un elenco di personaggi celebri di età avanzata. E’ quella lista ufficiosa che nel gergo giornalistico individua i profili per i quali tenere pronti i cosiddetti “coccodrilli”, i servizi e gli articoli commemorativi già redatti.

Ma nel contesto dei social network la cosa è stata subito ribattezzata dagli utenti come un macabro “toto-morti”.

Nell’elenco comparivano nomi noti della cultura, dello spettacolo e delle istituzioni italiane, tra cui la senatrice a vita Liliana Segre, il celebre paroliere Mogol e l’attore Lino Banfi, posizionato in cima alla lista.

Le reazioni

L’episodio ha scatenato reazioni immediate, innescando polemiche sul web per la superficialità dell’accaduto. Poi, è stato sdrammatizzato con grande autoironia dai diretti interessati.

Lino Banfi ha commentato la vicenda stemperando la tensione e rivelando il contatto diretto avuto con la conduttrice.

“Inizialmente pensavo di essere il primo della lista di chi dovevano intervistare… poi ho visto bene e ho detto: sono nella lista dei possibili morti! Mi sto grattando da stamattina. Comunque essere il primo è sempre un vanto, come la vedette a teatro. Elisa Isoardi mi ha chiamato in lacrime, era molto dispiaciuta e mi ha fatto tenerezza: l’ho rassicurata spiegandole che non sono arrabbiato. Cose come questa allungano la vita”.

Sulla stessa linea ironica si è espresso anche Mogol, sorpreso ma del tutto disincantato di fronte alla notizia.

“Non so perché abbiano fatto questo elenco, ma io ci rido su. Non faccio neanche gli scongiuri: in fondo, la peggior punizione per un essere umano sarebbe vivere in eterno. Mi pare una cosa più che altro stupida, ma moriamo tutti e per fortuna. Per fortuna sono arrivato a 90 anni, che non è una cosa che capita a tutti”.