Politica

“Schlein, fatti da parte”, la lettera aperta sui social

L'intervento diretto da parte del regista e sceneggiatore Luca Manfredi, figlio dell'attore Nino Manfredi

di Daniel Walker - 10 Ottobre 2026

La lettera aperta di Luca Manfredi a Elly Schlein: «Fatti da parte per il bene del campo largo».

Manfredi a Schlein: “Fatti da parte”

Nelle discussioni sulla leadership all’interno del Partito Democratico da registrare un intervento diretto da parte del regista e sceneggiatore Luca Manfredi, figlio dell’attore Nino Manfredi.

Con un messaggio affidato al proprio profilo Facebook, l’autore ha rivolto una lettera aperta alla segretaria Dem Elly Schlein, chiedendole espressamente di compiere un passo indietro in vista delle prossime scadenze elettorali e del quadro delineato dalla nuova legge elettorale.

L’uscita pubblica di Manfredi

L’uscita rappresenta un elemento di novità rispetto al profilo tenuto dal regista. Nel corso della sua attività professionale, Luca Manfredi si è sempre dedicato al lavoro cinematografico e televisivo e alla valorizzazione dell’eredità artistica paterna, senza intervenire nel dibattito interno ai partiti del centrosinistra.

La pubblicazione del post segna quindi la sua prima presa di posizione pubblica indirizzata ai vertici del PD sotto forma di “lettera aperta di un cittadino deluso”.

Nel testo, accompagnato da una foto di Elly Schlein, Manfredi motiva la sua richiesta citando le prospettive della coalizione.

“Cara Elly Schlein, dispiace dirlo, ma è ora che tu ti faccia generosamente da parte, per il bene del Campo Largo. Per affrontare il difficilissimo futuro politico che si prospetta, complice anche la nuova legge elettorale, ci vuole una nuova guida, che sia forte, empatica e preparata, altrimenti l’orizzonte si fa davvero scuro”.

Il messaggio si conclude con un appello diretto al cambio di passo strategico per la coalizione: “Serve solo un gesto di consapevolezza e di altruismo da parte tua, ‘fai una cosa di sinistra’ per una volta, immaginando che tu non voglia portare il ‘Campo Largo’ di cui fai parte, incontro ad un’altra sconfitta elettorale. Ti ringrazio, anche a nome di tutti i cittadini preoccupati come me”.