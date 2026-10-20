Esteri

Due arresti per il caso della base RAF di Fairford

Nuovo arresto per due giovani sospettati di aver aiutato un servizio d'intelligence straniero

di Redazione - 20 Ottobre 2026

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sull’incidente che ha coinvolto la base RAF di Fairford, nel Gloucestershire. La polizia britannica ha reso noto che due uomini, un cittadino britannico di 24 anni e un venticinquenne con doppia cittadinanza britannica e iraniana, sono stati nuovamente arrestati dall’unità antiterrorismo.

I due sono accusati di aver fornito assistenza a un servizio di intelligence straniero. Secondo gli investigatori, il Paese al centro dell’indagine è l’Iran, un’ipotesi che continua a orientare il lavoro delle autorità britanniche. Il ventiquattrenne era stato fermato per la prima volta il 27 settembre nei pressi della base RAF di Fairford, mentre il secondo sospettato era stato arrestato il 1° ottobre a Westminster, nel centro di Londra.

“Si tratta di un’indagine in corso e la raccolta di prove continua, ma al momento la nostra posizione rimane invariata: riteniamo altamente probabile il coinvolgimento dello Stato iraniano”, ha dichiarato il vice commissario della polizia antiterrorismo britannica, Laurence Taylor.

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