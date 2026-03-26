Attualità

Arriva la “cartella”: stop politiche sociali al buio

Una scommessa ambiziosa: trasformare lo Stato da "erogatore di assegni" a "gestore di progetti di vita"

di Dave Hill Cirio - 26 Marzo 2026

Arriva la “cartella” che promette politiche sociali più accorte. Di fronte a un’Italia che invecchia e a un sistema di protezione sociale spesso frammentato, la risposta del governo su due binari paralleli: digitalizzazione e prossimità. Uno spartiacque, con il via libera definitivo a questo strumento informatizzato che promette di mandare in soffitta i faldoni polverosi dei Comuni per fare spazio a un’assistenza “su misura” e predittiva.

Via all’anagrafe della fragilità

Si fa strada un’anagrafe della fragilità contro la burocrazia. La Cartella Sociale Informatizzata non come un semplice database, ma cuore pulsante di una riforma che punta all’interoperabilità. La viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci, guarda all’obiettivo di garantire che “la persona non debba più farsi carico di raccontare la propria storia a ogni nuovo ufficio”.

In concreto, la Csi punta a permettere agli assistenti sociali, alle Asl e all’Inps di condividere in tempo reale il profilo del cittadino. Se un anziano non autosufficiente si sposta da una regione all’altra o se una famiglia in difficoltà economica riceve un sussidio comunale, il sistema aggiorna il fascicolo istantaneamente. Questo evita sovrapposizioni, sprechi di risorse e, soprattutto, garantisce la continuità delle cure.

Il Piano per la Non Autosufficienza

Un Piano indirizzato asd assicurare dignità e domiciliarità. Parallelamente alla digitalizzazione, il governo ha premuto sull’acceleratore. La visione di Bellucci, chiara: la centralità della casa come luogo di cura. La riforma punta a superare l’istituzionalizzazione forzata, offrendo alle famiglie supporti economici e servizi domiciliari integrati. “Stiamo costruendo un sistema che non lasci soli i caregiver e che riconosca il valore sociale dell’assistenza familiare”, ha fatto sapere. L’integrazione socio-sanitaria, quindi, l’unica strada per rispondere ai Livelli Essenziali di Prestazioni Sociali, garantendo gli stessi diritti da Nord a Sud.

La promessa: controlli ed efficienza

Il lato “etico” di questa svolta digitale. La Csi come un possibile scudo – e anche potente, se funzionerà appieno – contro l’irregolarità. Incrociando i dati con l’Agenzia delle Entrate (che proprio ieri comunicava il record di 36,2 miliardi recuperati dall’evasione), in atto un sistema per individuare i “falsi poveri”, liberando risorse preziose per chi ne ha realmente diritto. Non si tratta solo di controllo, ma di equità. In un momento in cui le risorse pubbliche sono contese tra crisi globali e necessità interne, la precisione chirurgica nell’erogazione dei servizi diventa un obbligo morale.

Le sfide coniugate a questa svolta, la privacy e la formazione

Non mancano le incognite. La gestione di dati così sensibili richiede standard di cybersecurity elevatissimi, mentre gli oltre 600 Ambiti Territoriali Sociali italiani dovranno formare migliaia di operatori all’uso delle nuove piattaforme. Tuttavia, il traguardo è fissato: entro la fine del 2026, il welfare italiano dovrà parlare un’unica lingua digitale. Una scommessa ambiziosa: trasformare lo Stato da “erogatore di assegni” a “gestore di progetti di vita”. Con la Cartella Sociale Informatizzata, l’Italia prova finalmente a cucire addosso ai suoi cittadini più fragili un vestito su misura, fatto di tecnologia e umanità.