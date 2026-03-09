Attualità

Arriva l’equinozio di primavera: ma quando?

L'astronomia "combatte" il calendario e il ricordo delle abitudini scolastiche. Alle porte anche l'ora legale

di Dave Hill Cirio - 9 Marzo 2026

La luna visibile dietro la statua dell'arcangelo di Castel Sant'Angelo durante un 'equinozio di primavera

Equinozio di primavera 2026: perché non cade il 21 marzo e quando arriva? Nonostante la tradizione scolastica ci abbia abituato alla data fissa del 21 marzo, oggi, 9 marzo, la primavera astronomica è ormai alle porte ma con un calendario “ballerino”. Quest’anno, il momento esatto in cui il Sole si troverà allo zenit dell’equatore avverrà in anticipo.

Quando sarà l’equinozio? L’orario esatto

L’equinozio di primavera 2026 cadrà ufficialmente venerdì 20 marzo. Il passaggio astronomico avverrà precisamente alle ore 15:45 ora italiana.

Da quel momento, nell’emisfero boreale, le ore di luce inizieranno a superare quelle di buio, segnando il risveglio della natura. Ma attenzione: se dal punto di vista astronomico dobbiamo aspettare la terza decade del mese, la primavera meteorologica è già iniziata lo scorso 1° marzo, data utilizzata per convenzione statistica e climatica.

Perché la data cambia ogni anno?

Il “ritardo” del calendario rispetto al moto della Terra è il motivo principale di questo slittamento.

L’anno tropico “combatte” il calendario. La Terra impiega circa 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi per completare l’orbita attorno al Sole.

c’è poi il recupero bisestile. Questo scarto di circa 6 ore viene recuperato ogni quattro anni con l’anno bisestile, facendo “saltare” la data dell’equinozio tra il 19, il 20 e il 21 marzo.

Una curiosità: per tornare a vedere un equinozio il 21 marzo, dovremo aspettare l’inizio del prossimo secolo, nell’anno 2102.

Cosa aspettarsi dopo il 20 marzo: ora legale e Pasqua

L’attualità traccia anche il sentiero verso i prossimi appuntamenti sul calendario.

Domenica 29 marzo scatterà l’ora legale. Alle 2:00 di notte dovremo spostare le lancette avanti di un’ora, perdendo sessanta minuti di sonno ma guadagnando un’ora di luce serale.

Domenica 5 aprile sarà Pasqua 2026. La data è calcolata proprio in base all’equinozio, essendo la prima domenica successiva al primo plenilunio di primavera previsto per il 2 aprile.