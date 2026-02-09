Cronaca

Assalto a portavalori su statale Brindisi-Lecce

La strada è stata chiusa da Anas in entrambe le direzioni dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico

di Ernesto Ferrante - 9 Febbraio 2026

Un furgone portavalori è stato assaltato sulla statale 613 Brindisi-Lecce nel territorio brindisino, all’altezza di Tuturano. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri sia la polizia. La strada è stata chiusa da Anas in entrambe le direzioni dal km 8,300 al km 12,800 a San Pietro Vernotico ed è stato istituito un percorso alternativo sulla ex SS 16.

I fatti

Sono in corso le ricerche dei banditi che hanno messo a segno il colpo. I malviventi erano armati di kalashnikov e hanno preso di mira un blindato, che era scortato da un furgone, e lo hanno bloccato mettendo di traverso un autocarro, a cui hanno dato fuoco. Successivamente hanno circondato il blindato con altri mezzi e hanno fatto esplodere il portellone per farlo aprire. Sulla statale c’è stato un inseguimento da parte dei carabinieri.

D’Attis invoca l’arrivo del ministro Piantedosi in Puglia

“Da Foggia al Salento, in Puglia è emergenza sicurezza e serve una operazione Primavera 2, un intervento massiccio da parte dello Stato: perciò, chiedo al ministro Piantedosi, che più volte ha dimostrato la sua competenza e sensibilità con atti concreti, di venire nella nostra Regione a strettissimo giro”. Così il vice presidente della Commissione Antimafia e segretario regionale di Forza Italia, Mauro D’Attis, ha commentato la notizia dell’assalto al portavalori.

L’emergenza assalti ai portavalori

Si tratta del secondo episodio in circa un anno e mezzo sullo stesso tratto. “Oggi si è verificato l’ennesimo assalto di un portavalori, stavolta sulla statale Brindisi-Lecce – ha detto D’Attis – e non si possono più attendere ulteriori misure. La Commissione Antimafia, come già deciso dall’ufficio di Presidenza, probabilmente a marzo, svolgerà una missione in Puglia proprio per affrontare il tema del contrasto alle mafie. C’è bisogno di un potenziamento serio di forze dell’ordine e di mezzi per contrastare l’allarme sicurezza ed è una richiesta specifica che formulo, a nome anche di altri colleghi e della comunità, al ministro dell’Interno”.