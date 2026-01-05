Cronaca

Assalto a un portavalori sull’A14 con chiodi e fumogeni

di Andrea Scarso - 5 Gennaio 2026

Un assalto a un portavalori sull’A14 ha mandato in tilt il traffico questa mattina, lunedì 5 gennaio 2026, nel tratto compreso tra Ortona e Pescara Sud, in direzione nord. L’azione è avvenuta intorno alle 6.30 lungo l’autostrada Autostrada A14 Bologna-Taranto, nel territorio della provincia di Chieti.

Secondo le prime informazioni, il commando avrebbe cosparso la carreggiata di chiodi e utilizzato fumogeni per rallentare la circolazione e coprirsi la fuga. Almeno un paio di mezzi sarebbero stati incendiati durante l’assalto, creando una situazione di grave pericolo per gli automobilisti in transito.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale, i Vigili del fuoco e i sanitari del 118, impegnati sia nella messa in sicurezza dell’area sia nell’assistenza alle persone coinvolte. Non è ancora noto l’ammontare del bottino né se, durante l’azione, siano state utilizzate armi.

Traffico paralizzato e uscita obbligatoria

A causa dell’assalto al portavalori, il tratto autostradale è stato temporaneamente chiuso. Come comunicato dai gestori della rete, nell’episodio sarebbero rimasti coinvolti tre veicoli leggeri e un camion. All’interno del segmento interdetto alla circolazione si è formata una coda di circa un chilometro, con traffico completamente bloccato.

Chi viaggia in direzione Pescara è costretto a uscire obbligatoriamente a Ortona, proseguire sulla viabilità ordinaria e rientrare in autostrada allo svincolo di Pescara Sud. La Polizia Stradale sta lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

L’autostrada resta sotto stretta osservazione, mentre proseguono le operazioni di bonifica della carreggiata e di ripristino della normale circolazione.

