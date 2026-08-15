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La gloria della carne: l’Assunzione tra memoria della Chiesa e destino dell’uomo

L’Assunzione di Maria tra fonti bibliche, tradizione e dibattito escatologico: la risurrezione della carne come promessa e destino per l'intera umanità

di Anna Tortora - 15 Agosto 2026

Nelle pieghe della teologia cattolica, l’Assunzione della Vergine costituisce il punto di convergenza in cui la storia della salvezza incontra la materia umana. La promulgazione della costituzione apostolica Munificentissimus Deus, firmata da Pio XII il 1º novembre 1950, ha coronato un percorso millenario, confermando che la redenzione di Cristo riscatta la persona nella sua interezza.

L’Assunzione si rivela come il compimento necessario dell’Incarnazione: se il Verbo si è fatto carne nel grembo della Vergine, quella stessa carne non poteva subire la vergogna della decomposizione. La santificazione della materia trova qui il suo vertice, sottraendo la corporeità all’oblio della storia e restituendo al corpo umano una dignità trascendente che travalica i confini della sola immanenza.

Il silenzio della Scrittura e la teologia dell’alleanza

I testi biblici mantengono un rigoroso silenzio sulla cronaca degli ultimi istanti terreni di Maria. Nessuna pagina del Nuovo Testamento descrive l’evento in forma diretta; piuttosto, la Rivelazione offre un principio di lettura immensamente più solido: la comunione di sorte indissolubile tra la Madre e il Figlio. Dai miracoli di Cana alle ore buie del Calvario, fino alle visioni dell’Apocalisse e alla teologia paolina della vittoria sulla morte (1 Cor 15), la Scrittura mostra una maternità che si fa cooperazione attiva. Colei che ha donato al Verbo la propria carne non poteva conoscere la dissoluzione del sepolcro.

L’itinerario della Tradizione: dagli apocrifi alla riserva latina

La coscienza credente ha preceduto la formulazione sistematica del dogma. Già tra il IV e il VI secolo, i racconti apocrifi dei Transitus Mariae esprimevano la convinzione popolare circa la glorificazione corporea della Vergine. In Oriente, la celebrazione della Dormitio trovava presto un’accoglienza corale, sostenuta da figure come Teodosio di Alessandria, Theoteknos di Livias e Giovanni Damasceno.

L’Occidente latino, al contrario, visse lunghi secoli di prudenza teologica. La circolazione della lettera Cogitis me, diffusa sotto il nome dello Pseudo-Girolamo, infuse una forte diffidenza verso i testi apocrifi, spingendo a separare la certezza della santità dell’anima di Maria dall’incertezza sulla sorte del suo corpo. La svolta maturerà nel XIII secolo: maestri della Scolastica come Tommaso d’Aquino, Alberto Magno e Bonaventura da Bagnoregio ricuciranno il legame tra fede e liturgia, riconoscendo che il sensus fidelium e la preghiera della Chiesa additavano una verità teologica inevitabile.

Un perimetro dogmatico oltre le dispute

Scegliendo la formula «terminato il corso della vita terrena», il Magistero ha definito l’essenziale: Maria partecipa oggi della gloria celeste in anima e corpo. Questa definizione ha superato l’antica secolare contesa tra “mortalisti” (sostenitori della morte effettiva della Vergine prima dell’assunzione) e “immortalisti”, lasciando aperto lo spazio della ricerca teologica e blindando la verità soteriologica.

L’Assunzione nell’escatologia contemporanea

Il valore dell’Assunzione si rivela cruciale anche di fronte ai dibattiti escatologici moderni. Quando alcune correnti teologiche ipotizzano una risurrezione corporea immediata al momento della morte per tutti i fedeli, l’Assunzione rischia di essere ridotta a una sorte comune, perdendo il suo carattere di singolare privilegio. La chiarificazione della Congregazione per la Dottrina della Fede (1979) ha ribadito l’insegnamento tradizionale: la glorificazione corporea completa rimane riservata alla fine dei tempi per l’umanità, mentre in Maria essa è già compiuta come primizia e anticipazione.

Questo privilegio marianologico illumina il senso profondo dell’attesa cosmica. Maria Assunta non è un’eccezione isolata dalla storia, bensì l’anticipo profetico di ciò che attende il creato intero, una promessa vissuta che garantisce la bontà del mondo visibile. In un’epoca segnata dall’angoscia della dissoluzione e dalla svalutazione della materia, la figura della Vergine glorificata si erge come icona di speranza e nobiltà della persona: la sua gloria assicura che il destino ultimo dell’uomo non è il nulla, ma la trasfigurazione eterna della carne toccata dalla grazia.

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