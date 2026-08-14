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Speciale per Pippo: la Rai e il ricordo del suo volto più iconico

Una programmazione speciale per ricordare il grande presentatore. L'ad Rossi: "Protagonista di oltre mezzo secolo di storia"

di Maria Graziosi - 14 Agosto 2026

La Rai celebra il ricordo della figura di Pippo Baudo a un anno dalla scomparsa. E lo fa con una programmazione ad hoc. Che partirà da domenica 16 agosto, con un appuntamento previsto alle 21.30 su Rai 1. Sarà una serata speciale che, come si legge in una nota da viale Mazzini, “attraverso immagini d’archivio e momenti fra i più significativi della sua carriera, ripercorre il percorso umano e professionale di un protagonista assoluto dello spettacolo e della televisione italiana”.

La Rai e il ricordo di Pippo Baudo

L’amministratore delegato Gian Paolo Rossi ha voluto dedicare al ricordo di Pippo Baudo un messaggio. In cui spiega: “Volto simbolo del Servizio pubblico, protagonista di oltre mezzo secolo di storia della televisione, Pippo Baudo ha segnato profondamente l’immaginario collettivo del Paese, accompagnando generazioni di spettatori con il suo stile inconfondibile, la capacità di innovare il linguaggio televisivo e di valorizzare nuovi talenti. L’omaggio costruisce un racconto trasversale tra televisione, radio, archivio e digitale per celebrare non solo la carriera di Pippo Baudo, ma anche un importante capitolo della storia culturale e televisiva italiana, della quale il conduttore è stato uno dei principali interpreti”.

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Speciale per Pippo

Il ricordo di Pippo Baudo per la Rai coinciderà con una serata di programmazione dedicata. Dopo l’appuntamento di domenica su Rai 1, dalle 24, ci sarà lo Speciale TG1 “Mister Tv, Pippo Baudo Story” curato e firmato da Lenardo Metalli. Poi Blob, alle 20 e su Rai3 dedicherà una puntata intera al volto simbolo della tv nazionale “Superpippo”. Rai Storia propone una programmazione speciale interamente dedicata al grande presentatore. Alle 11.45 andrà in onda Domenica con Pippo Baudo – Vittorio Gassman a Canzonissima ’72, mentre alle 13.00 sarà trasmessa una puntata della storica serie Ieri e oggi del 1973, con Pippo Baudo e Renzo Palmer ospiti in studio. Alle 19.15 Rai Cultura riproporrà Visioni private – Pippo Baudo.