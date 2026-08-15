Politica

Più assunzioni nelle forze dell’ordine: i dati del Viminale

Tutti i numeri del dossier Sicurezza: i livelli di assunzione superano quelli del turnover

di Martino Tursi - 15 Agosto 2026

Più assunzioni per le forze dell’ordine: si legge nel Dossier Sicurezza del Viminale. I dati pubblicati dal Ministero degli Interni tengono il conto delle nuove unità entrate nei ranghi delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco. L’investimento del governo su questo tema è stato, scorrendo i numeri, rilevante. Ma siamo solo all’inizio perché altre assunzioni arriveranno per potenziare il numero di chi, ogni giorno, rischia la vita per difendere la popolazione onesta.

Più assunzioni per le forze dell’ordine, i dati del Dossier Sicurezza

Nel dossier Sicurezza ci sono tutti i numeri sulle assunzioni nelle forze dell’ordine. Complessivamente, stando ai dati citati dal report, le nuove leve entrate nei ranghi delle forze di polizia italiane sono state poco meno di 46mila. Per la precisione si tratta di 45.977 nuove entrate. Il numero maggiore spetta all’Arma dei carabinieri che ha assunto poco meno di 20mila nuovi militari: 19.326 unità. A seguire la Polizia di Stato con 17.325 nuovi agenti arruolati. Quindi c’è la Guardia di Finanza con 9.326 nuovi arruolati. Complessivamente, si tratta di 2.527 lavoratori in più rispetto a quelli del turnover, ossia della sostituzione del personale andato in pensione.

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Vigili del fuoco e altre assunzioni in arrivo

Stando ai dati del dossier, le assunzioni nelle forze dell’ordine già programmate entro il 2027 saranno ben 25.125. Poi c’è tutto il capitolo dedicato ai vigili del fuoco. Sono stati assunti 6.897 nuovi caschi rossi. Di questi, ben 5.596 afferiscono ai ruoli operativi. Insomma, gente che è sul campo, pronta a intervenire in ogni caso, specializzata nelle diverse discipline di soccorso. Rispetto al turnover, sono stati assunti 2.599 vigili del fuoco in più e altre 3.367 nuove entrate sono già programmate da qui al 2027.