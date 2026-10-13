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Six Flags Over Georgia, muore sulle montagne russe

Ad Atlanta il convoglio è rientrato alla stazione con una delle imbracature completamente aperta e priva dell'occupante

di Daniel Walker - 13 Ottobre 2026

Tragedia a Six Flags Over Georgia: dramma sull’hypercoaster Goliath. Un grave incidente ha sconvolto il parco di divertimenti ad Austell, nei pressi di Atlanta. Un uomo ha perso la vita dopo essere precipitato dall’attrazione Goliath, una delle montagne russe principali della struttura. Nel medesimo evento, altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale.

L’incidente sulle montagne russe

L’incidente si è verificato lungo il percorso del Goliath, un’imponente hypercoaster alta oltre 60 metri che raggiunge una velocità massima di circa 110 km/h. Secondo le prime ricostruzioni e le testimonianze dei presenti, il sistema di blocco del sedile si sarebbe improvvisamente sganciato durante la corsa. Il convoglio è infine rientrato alla stazione con una delle imbracature completamente aperta e priva dell’occupante.

La corsa dell’attrazione è stata bloccata subito dopo l’evento. I soccorritori e il personale del parco hanno provveduto a evacuare a piedi i passeggeri rimasti bloccati in cima alla rampa principale dell’impianto tramite le scalinate d’emergenza.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Dipartimento di Polizia di Cobb County assieme ai detective della Major Crimes Unit. Hanno avviato un’indagine approfondita per chiarire le cause del malfunzionamento e determinare eventuali responsabilità.

La società Six Flags ha espresso il proprio profondo cordoglio ai familiari della vittima, garantendo piena collaborazione alle autorità inquirenti.

In via cautelare, la direzione del parco ha disposto la chiusura dell’impianto e la sospensione temporanea di attrazioni analoghe presenti in altre strutture del gruppo.