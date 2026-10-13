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Tor Bella Monaca, nuova stretta contro spaccio e illegalità

Maxi operazione della Polizia di Stato nella periferia est di Roma. Controllate 250 persone e 103 veicoli

di Enzo Ricci - 13 Ottobre 2026

Nuova operazione ad alto impatto della Polizia di Stato nelle aree più sensibili della periferia est della Capitale. Il servizio straordinario, coordinato dal dirigente del VI Distretto Casilino, ha coinvolto agenti del commissariato, unità cinofile, personale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e della Polizia Locale di Roma Capitale, con controlli estesi a Tor Bella Monaca, Torre Angela, Torre Spaccata, Rocca Cencia, Castelverde e Borghesiana. Particolare attenzione è stata riservata anche ai nodi del trasporto pubblico, con verifiche effettuate presso la stazione Grotte Celoni della linea C della metropolitana.

Il bilancio complessivo parla di 250 persone identificate e 103 veicoli controllati, oltre agli accertamenti su soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale. Nel corso delle verifiche, gli agenti hanno rintracciato all’interno di un centro di accoglienza straordinaria di Castelverde un cittadino nigeriano destinatario di un provvedimento di carcerazione: dovrà scontare sei mesi di pena per reati legati agli stupefacenti.

Smantellata una base di spaccio in via dell’Archeologia

Sul fronte antidroga, l’intervento più significativo è stato portato a termine in via dell’Archeologia, a Tor Bella Monaca, dove la Polizia ha arrestato due cittadini tunisini accusati di gestire una consolidata attività di spaccio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sistema era basato su una divisione precisa dei ruoli. Un uomo fungeva da “palo”, incaricato di intercettare i clienti e sorvegliare l’area, mentre il complice custodiva la droga in un nascondiglio ricavato all’interno di un cassonetto dei rifiuti, utilizzato come deposito per le dosi destinate alla vendita.

Nel corso dell’operazione sono stati sequestrati 130 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita, e 86 involucri di cocaina, sia nella variante “cotta” sia in quella “cruda”, per un peso complessivo di circa 38 grammi. Tre persone sono state inoltre segnalate amministrativamente perché trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Controlli sui negozi: multe per quasi 9mila euro

Parallelamente all’attività sul territorio, l’attenzione degli operatori si è concentrata sul rispetto delle normative amministrative e di sicurezza nei pubblici esercizi. I controlli hanno interessato cinque attività commerciali, tra cui tre esercizi di somministrazione, una sala scommesse e un negozio di vicinato.

Gli accertamenti hanno portato all’elevazione di undici sanzioni amministrative per un importo complessivo di 8.878 euro. In un bar con annesso centro scommesse nella zona di Belvedere è stata disposta la chiusura differita dell’attività per la mancanza del Documento di Valutazione dei Rischi e per ulteriori carenze in materia di sicurezza sul lavoro. A Rocca Cencia sono stati sequestrati amministrativamente 7,1 chilogrammi di prodotti alimentari, sia di origine animale sia vegetale, risultati privi di tracciabilità. Al titolare sono state inoltre contestate irregolarità relative all’esposizione dei prezzi e al rispetto degli orari di apertura. Ulteriori violazioni sono emerse in un esercizio di somministrazione di Torre Angela, già oggetto di segnalazioni da parte dei residenti per problemi legati al degrado urbano e alla quiete pubblica. In questo caso è stata contestata la mancata illuminazione dell’insegna.

Infine, in un negozio di alimenti e bevande a Torre Spaccata, gli ispettori hanno accertato la vendita di alcolici a due minorenni e rilevato diverse carenze igienico-sanitarie, comprese violazioni degli obblighi previsti dalla normativa Haccp in materia di autocontrollo alimentare. L’operazione conferma il rafforzamento dei controlli delle forze dell’ordine nelle periferie romane, con un’azione mirata non solo al contrasto dello spaccio ma anche alla tutela della legalità economica e della sicurezza pubblica.

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