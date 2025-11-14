Sport

Atp Finals Torino: Musetti si arrende ad Alcaraz che torna numero 1

Attesa per i prossimi match di Sinner

di Lino Sasso - 14 Novembre 2025

Il match tra Alcaraz e Musetti alle Atp Finals di Torino ha segna una tappa cruciale della stagione: Carlos Alcaraz non solo conquista la semifinale del torneo, ma si assicura matematicamente anche la chiusura del 2025 da numero 1 del mondo. Alla Inalpi Arena il talento spagnolo ha messo in scena una prestazione scintillante, superando Lorenzo Musetti con un netto 6-4 6-1 e mostrando tutta la profondità del suo repertorio tecnico.

Il match

Musetti è partito bene, grazie a un servizio in giornata di grazia, con punte che hanno sfiorato i 220 km/h, riuscendo a tenere testa al fenomeno di Murcia per buona parte del primo set. Ma sul 5-4 è arrivato il blackout: un passaggio a vuoto che Alcaraz ha sfruttato immediatamente per strappare il break decisivo e chiudere il parziale in 45 minuti. Da lì in avanti, il match del toscano si è complicato irrimediabilmente. Nel secondo set, la Inalpi Arena ha provato a spingere Musetti, ma le gambe non rispondevano più. Alcaraz ha piazzato il break nel quarto game e ha salvato una doppia palla del controbreak nel quinto, mettendo il sigillo sulla partita. Per Musetti è mancata la benzina, mentre Alcaraz, dopo la vittoria, ha festeggiato con un simbolico #1 tracciato sulla telecamera a bordo campo.

Sinner pronto per De Minaur, ma prima c’è Shelton

Il tabellone delle Atp Finals prende forma. In semifinale Jannik Sinner sfiderà Alex De Minaur, che ha battuto Taylor Fritz con il punteggio di 7-6 (3), 6-3, conquistando la sua prima vittoria in due partecipazioni al torneo. Prima però l’azzurro dovrà affrontare Ben Shelton alle 14 di oggi, già eliminato, in un match ininfluente ai fini della classifica del girone. L’entusiasmo per Sinner è alle stelle: l’allenamento di metà giornata nel foyer dell’Inalpi Arena si è trasformato in una vera bolgia. Tifosi assiepati per vedere da vicino l’idolo di casa, impegnato in intensi scambi con il giovane palermitano Gabriele Piraino. Dopo quasi due ore, Sinner si è fermato per firmare autografi su tutto ciò che gli veniva passato: palline, cappellini, giornali, biglietti e perfino i celebri bicchieri arancioni delle Finals.

Storico doppio azzurro in semifinale

Momento d’oro per il tennis italiano anche nel doppio: Simone Bolelli e Andrea Vavassori accedono alle semifinali, nonostante la sconfitta al super tie-break contro i tedeschi Puetz e Krawietz (7-6, 4-6, 13-11). Gli azzurri passano comunque come primi del girone. “Siamo soddisfatti – hanno detto – anche se rimane un po’ di rammarico. Nel doppio basta un centimetro per cambiare tutto”.

Alcaraz torna numero 1 del ranking

Il match tra Alcaraz e Musetti alle Atp Finals Torino segna dunque un passaggio chiave: lo spagnolo vola verso la semifinale e consolida il suo dominio, mentre il tennis italiano continua a vivere un momento storico, trainato dall’entusiasmo per Sinner e dal doppio azzurro.