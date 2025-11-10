Sport

Atp Finals: Oggi l’esordio di Sinner a Torino. Orario e dove vederlo

Attesa per il match dell'italiano che scenderà in campo contro A. Aliassime

di Giuseppe Ariola - 10 Novembre 2025

È tempo di grande tennis a Torino: le Nitto Atp Finals sono iniziate con il successo di Alcaraz e l’attesa per Sinner che giocherà oggi. La prima giornata ha visto scendere in campo Carlos Alcaraz, che ieri ha superato Alex De Minaur in due set con il punteggio di 7-6, 6-2 in un’ora e 42 minuti. Una prestazione intensa, fatta di alti e bassi, ma che ha confermato la capacità dello spagnolo di ritrovare lucidità nei momenti cruciali.

La prima partita di Alcaraz

Nel primo set Alcaraz parte con autorità, strappando il servizio all’australiano nel quarto game e sfiorando il doppio break nel sesto. De Minaur però non si arrende, risale da 0-40, tiene il game e sfrutta l’inerzia per controbreakkare nel gioco successivo, approfittando di alcuni errori gratuiti del numero uno del seeding. Lo spagnolo sembra nervoso e il set si decide al tie-break, dove Alcaraz ribalta il 3-5 avverso con quattro punti consecutivi: una dimostrazione di forza mentale che cambia il volto del match. Il secondo parziale è più lineare: nonostante un botta e risposta iniziale, Alcaraz prende il largo fino al 4-1 e, pur dovendo annullare una palla break nel momento chiave, chiude con sicurezza.

Oggi le ATP Finals inizieranno anche per Sinner

Ma se la giornata ha già regalato spettacolo, l’attenzione ora si concentra su un protagonista molto atteso: Jannik Sinner. L’azzurro, numero uno d’Italia e punto di riferimento del movimento tennistico nazionale, farà il suo debutto stasera contro il canadese Felix Auger-Aliassime. La presenza di Sinner alle ATP Finals, davanti al pubblico di casa, promette un’atmosfera elettrizzante. L’altoatesino ha già testato il campo torinese nell’allenamento di rifinitura, apparendo concentrato e determinato.

Gli italiani in campo

E non sarà l’unico italiano in campo oggi: nel pomeriggio, Lorenzo Musetti è stato battuto in due set dallo statunitense Taylor Fritz. Non era mai successo che due singolaristi italiani partecipassero nella stessa edizione del “Torneo dei Maestri”, un segnale del momento d’oro che il tennis tricolore sta vivendo. Ieri, invece, Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno fatto il loro debutto nel doppio con un’affermazione convincente contro la coppia britannica formata da Julian Cash e Lloyd Glasspool, freschi vincitori dell’ultimo Wimbledon. Gli azzurri si sono imposti 7-5, 6-3 con una prova solida al servizio e una gestione lucida dei momenti decisivi.

Il match tra Sinner e Auger-Aliassime orario e dove vederlo

Con Sinner alle ATP Finals, Torino si prepara a vivere una serata intensa: l’Italia sogna un protagonista capace di spingersi fino in fondo. E l’Arena è pronta a esplodere. Il match è previsto stasera non prima delle 20.30 e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e su Rai 2. Inoltre, sarà possibile vedere l’evento in streaming sulle piattaforme SkyGo, NOW Tv e Tennis Tv, oltre che una partita al giorno su RaiPlay.