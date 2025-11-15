Sport

Atp Finals Torino, stasera la semifinale Alcaraz-Auger-Aliassime. Orario e dove vederla

di Lino Sasso - 15 Novembre 2025

Torna lo spettacolo al Pala Alpitour di Torino: stasera la seconda semifinale delle Atp Finals che vedrà Carlos Alcaraz sfidare Felix Auger-Aliassime, con inizio previsto alle 20.30. Il campione spagnolo, numero 1 del ranking mondiale, affronta il canadese dopo una settimana intensa e ricca di colpi di scena nel torneo dei Maestri. Il vincitore sfiderà Sinner in finale. Auger-Aliassime ha conquistato la qualificazione alla semifinale superando, nel match decisivo del girone, il numero 3 del mondo Alexander Zverev. La vittoria è arrivata in due set, 6-4 7-6, al termine di una partita combattuta durata due ore e otto minuti. Per il 25enne di Montréal si tratta della prima semifinale in carriera alle Atp Finals, un risultato prestigioso ottenuto grazie a solidità, aggressività e una prestazione impeccabile nei momenti chiave.

I precedenti tra i protagonisti della semifinale di stasera

Sul fronte opposto, Alcaraz arriva alla semifinale delle Atp Finals di stasera con fiducia crescente. I precedenti sorridono allo spagnolo: negli scontri diretti conduce 4-3, avendo vinto gli ultimi quattro confronti consecutivi. L’ultima sconfitta contro il canadese risale infatti al 2022. Sul cemento indoor, però, la storia cambia: Auger-Aliassime ha la meglio 3-2, e soprattutto ha vinto gli unici due match disputati al coperto, a Basilea e alle Atp Finals del 2022. Nel 2025 i due non si sono ancora affrontati, mentre i tre incontri giocati nel 2024 sono stati tutti vinti da Alcaraz. Questa semifinale rappresenta dunque un nuovo capitolo di una rivalità che sta crescendo stagione dopo stagione.

Solo ieri Alcaraz è tornato il numero 1 del ranking

A rendere il momento ancora più significativo per lo spagnolo è il riconoscimento ricevuto ieri proprio a Torino: Alcaraz è stato premiato come giocatore che chiuderà il 2025 da numero 1 del mondo. . Con queste premesse, stasera la semifinale tra Alcaraz a Auger-Aliassime alle Atp Finals di Torino promette intensità e spettacolo. Lo spagnolo cerca la seconda finale in carriera nel torneo, mentre Auger-Aliassime punta a completare una settimana da incorniciare con un risultato storico. Gli appassionati attendono un match ad alta tensione, in cui potenza, velocità e tattica saranno decisive. Chi vincerà volerà in finale, dove si giocherà il titolo più prestigioso della stagione indoor.

Atp Finals Torino, dove vederle la semifinale di stasera tra Alcaraz e Auger Aliassime

Il match tra il tennista spagnolo e quello canadese, previsto per le 20.30 di oggi, sarà trasmesso in diretta sui canali Sport. Disponibile anche streaming su Sky Go, Now e Tennis TV.