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In Argentina vogliono rigiocare la finale dei Mondiali

Spunta la contropetizione in Sudamerica, già sottoscritta da 80mila tifosi. Ma anche Paredes ora ammette: "La Spagna ha meritato la vittoria"

di Pietro Pertosa - 24 Luglio 2026

In Argentina vogliono rigiocare la finale dei Mondiali. È partita la petizione, anzi la contropetizione che replica a quella internazionale che vorrebbe escludere l’Albiceleste dal torneo e che ha già raggiunto più di 23 milioni di sottoscrizioni. Più modestamente, molto più modestamente, la richiesta che arriva dal Sudamerica è stata firmata da 80mila tifosi. L’obiettivo è chiedere alla Fifa di rigiocare la finale che ha visto l’Argentina di Messi infrangersi senz’appello (e con tanta poca sportività) di fronte alla Spagna.

“Rigiochiamo la finale” la contropetizione dall’Argentina

L’iniziativa porta la firma della signora Gisela Sanchez. Che è andata su Change.org a compilare il form per presentare la petizione. Rigiochiamo la finale dei mondiali, dall’Argentina. Perché, dice lei e i suoi 80mila sostenitori, l’arbitro ha condizionato l’andamento della gara. Cosa, questa, che a un osservatore neutrale fa sorridere. Considerato come è andato il Mondiale, considerato che le lamentele sono state assolutamente bipartisan, considerato che con un arbitraggio “sleale” come quello lamentato in Sudamerica, l’Argentina avrebbe terminato la partita in cinque calciatori.

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Paredes: “Ha meritato la Spagna”

Ai calciatori la richiesta di rigiocare la finale dei Mondiali da parte dei tifosi non piace granché. Non fosse altro per dovere diplomatico. Proprio Paredes, uno dei simboli di una squadra che ha fatto infuriare il mondo, il calciatore che per primo s’è lanciato contro gli avversari alla fine della partita, ha tributato (finalmente) l’onore delle armi agli avversari. “Abbiamo disputato un grande Mondiale e credo che la Spagna sia stata nettamente superiore a noi in finale, ha meritato di vincere. Dobbiamo goderci quello che abbiamo ottenuto in questo percorso durato otto anni, che è stato spettacolare – ha detto poi parlando di un ciclo vicino alla fine – . Bisogna convincere Scaloni e Messi a continuare? Neanche io so se continuerò, dobbiamo ancora metabolizzare”.