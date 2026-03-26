Cronaca

Attacchi hacker: + 60% durante la vetrina Milano – Cortina

La vera guerra per la sovranità nazionale si sta combattendo, e perdendo, sui server

di Angelo Vitale - 26 Marzo 2026

Mentre l’attenzione quasi generale del Paese resta ipnotizzata dalle scosse al governo e dalle dimissioni eccellenti a Roma, una verità inquietante dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale per il picco di attacchi hacker all’Italia.

Attacchi hacker, il picco

Il nuovo rapporto operativo non è una semplice statistica, ma il certificato di un’offensiva cyber senza precedenti che ha colpito il cuore del Paese proprio nel momento di sua massima esposizione internazionale. I numeri parlano chiaro: l’Italia ha registrato un’impennata verticale degli eventi cyber nel mese di febbraio, con un passaggio da 98 a 157 episodi censiti, segnando un incremento del 60,2% in soli ventotto giorni.

Il “paradosso” Milano – Cortina

Questa esplosione di attacchi non casuale: ha sfruttato il cosiddetto paradosso olimpico. Mentre il Paese celebrava le medaglie di Milano-Cortina e cercava di proiettare un’immagine di eccellenza digitale e connettività 5G, le barriere difensive nazionali venivano violate con una frequenza mai vista prima.

La realtà emersa dal documento ACN svela che la vetrina italiana era lucida e moderna, ma il magazzino retrostante era pericolosamente aperto. Gli incidenti gravi confermati sono infatti passati da 34 a 48, con un balzo del 41,2% che ha messo in ginocchio non solo la Pubblica Amministrazione, ma anche il 32% delle infrastrutture critiche legate alla logistica privata.

L’aspetto più cinico della strategia degli aggressori è stato l’uso della distrazione di massa. Gli hacker hanno colpito i piccoli Comuni usandoli come cavalli di Troia per risalire alle banche dati centrali dell’Anagrafe, approfittando di un sistema Paese troppo impegnato a guardare i maxischermi delle gare.

Dall’ACN un alert critico di gravità. La conferma che l’offensiva non si è fermata con la fine dei Giochi, ma continua a sfruttare falle strutturali che il sistema non ha ancora sanato.

Un colpo all’Italia “smart”

Il verdetto tra le righe del report, un duro colpo alla narrazione dell’Italia “smart”. Il 75% degli attacchi riusciti a febbraio è avvenuto attraverso vulnerabilità già note per le quali esistevano correzioni mai installate.

Questo dato trasforma la crisi da tecnologica a culturale. Pensavamo di mostrarci all’avanguardia, ma abbiamo dimostrato una fragilità cronica e una pigrizia digitale che rischiano di vanificare gli investimenti miliardari del Pnrr.

La sicurezza nazionale affronta una crisi di credibilità tecnica, dove gli attacchi DDoS sono cresciuti del 141,6% in un solo mese, segnalando che la vera guerra per la sovranità nazionale si sta combattendo, e perdendo, sui server.